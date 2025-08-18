Riber: commande pour deux systèmes MBE 6000 en Asie
Ce client, déjà équipé de plusieurs systèmes Riber, renforce ainsi son parc avec deux réacteurs MBE 6000 supplémentaires, destinés à la production de matériaux pour des dispositifs électroniques de haute performance.
Cette nouvelle commande, qui faisait l'objet d'une option d'achat signée en 2022, reflète à la fois la satisfaction d'un client fidèle et confirme la position stratégique de Riber en Asie, région majeure pour l'industrie des semiconducteurs.
Avec plus de quarante unités en exploitation dans le monde, le MBE 6000 est la plateforme de référence pour la production de masse de composants électroniques et optoélectroniques, selon la société française.
Valeurs associées
|3,2600 EUR
|Euronext Paris
|+4,49%
