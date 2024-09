"La Fed a probablement l'intention de normaliser sa politique plus rapidement" (Pimco)

(AOF) - "À l'issue de la réunion de septembre, la Réserve fédérale américaine a annoncé sa première baisse des taux d'intérêt depuis 2020 - et elle l'a fait avec fracas. La banque centrale a abaissé le taux directeur de 50 points de base (pb) et revu à la baisse ses projections de taux à terme", ont commenté Tiffany Wilding et Allison Boxer, économistes chez Pimco, suite à la réunion de la Fed.

Avant de poursuivre : "Historiquement, si l'on considère les cycles de la Fed depuis le milieu du XXe siècle, une première baisse de taux de 50 points de base a généralement précédé ou signalé un cycle d'assouplissement récessionniste, c'est-à-dire une série de baisses de taux généralement plus marquées, plus profondes ou plus prolongées visant à soutenir une économie en difficulté".

Les responsables de la Fed ont relevé leur projection de taux de chômage à 4,4 % (au lieu de 4,0 %) et abaissé leur projection d'inflation de base à 2,6 % (au lieu de 2,8 %). Ces changements sont à l'origine de la révision à la baisse de 75 points de base des projections médianes de taux d'intérêt pour 2024 et 2025.

La Fed a probablement l'intention de normaliser sa politique plus rapidement afin de stimuler l'emploi et de soutenir la croissance économique de manière plus générale.

La normalisation de l'économie devrait s'accompagner d'une normalisation de la politique monétaire. Bien que le retour à la normale ne doive pas être désordonné, il pourrait rendre l'économie plus vulnérable à des chocs imprévus, en particulier si la politique monétaire reste trop restrictive.