 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 929,71
-0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Keurig Dr Pepper va racheter JDE Peet's pour €15,7 mds
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 09:19

Des paquets de café L'or sont visibles dans un supermarché Carrefour à Bruxelles

Des paquets de café L'or sont visibles dans un supermarché Carrefour à Bruxelles

Keurig Dr Pepper va racheter le groupe agroalimentaire néerlandais spécialisé dans le café JDE Peet's dans le cadre d’un accord de 15,7 milliards d’euros, a annoncé lundi le groupe américain.

Le groupe fusionné prévoit ensuite de séparer ses activités boissons et café, afin d’étendre son offre de café dans plus de 100 pays, a-t-il ajouté.

Keurig Dr Pepper, né en 2018 de la fusion entre Keurig Green Mountain et Dr Pepper Snapple, détient notamment les marques Dr Pepper, Snapple, 7UP et Green Mountain Coffee.

La société est valorisée environ 48 milliards de dollars, tandis que JDE Peet's, coté à Amsterdam, affiche une capitalisation de 12,76 milliards d’euros, selon les données de LSEG.

L’action JDE Peet's a gagné près de 10% depuis le début de l’année grâce à des ventes solides, mais le groupe a averti que son segment café resterait sous pression d'ici la fin de l'année en raison des droits de douane américains et de la hausse des prix du café.

L’entreprise, qui possède les marques Jacobs, L’Or, Tassimo et Douwe Egberts, a également prévenu que les prix du café aux États-Unis pourraient encore augmenter après l’instauration le 6 août par le président Donald Trump d’un prélèvement de 50% sur les grains de café importés du Brésil.

Les prix des grains d’Arabica et de Robusta ont atteint des niveaux record cette année, des conditions météorologiques imprévisibles ayant pesé sur l’offre, et leur évolution reste très volatile.

JDE Peet's est majoritairement détenu par l’allemand JAB, qui détient également une participation minoritaire significative dans Keurig Dr Pepper, selon LSEG.

(Rédigé par Angela Christy à Bangalore and Mateusz Rabiega à Gdansk; version française Noémie Naudin, édité par Blandine Hénault)

Fusions / Acquisitions
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank