Keurig Dr Pepper va racheter JDE Peet's pour €15,7 mds

Des paquets de café L'or sont visibles dans un supermarché Carrefour à Bruxelles

Keurig Dr Pepper va racheter le groupe agroalimentaire néerlandais spécialisé dans le café JDE Peet's dans le cadre d’un accord de 15,7 milliards d’euros, a annoncé lundi le groupe américain.

Le groupe fusionné prévoit ensuite de séparer ses activités boissons et café, afin d’étendre son offre de café dans plus de 100 pays, a-t-il ajouté.

Keurig Dr Pepper, né en 2018 de la fusion entre Keurig Green Mountain et Dr Pepper Snapple, détient notamment les marques Dr Pepper, Snapple, 7UP et Green Mountain Coffee.

La société est valorisée environ 48 milliards de dollars, tandis que JDE Peet's, coté à Amsterdam, affiche une capitalisation de 12,76 milliards d’euros, selon les données de LSEG.

L’action JDE Peet's a gagné près de 10% depuis le début de l’année grâce à des ventes solides, mais le groupe a averti que son segment café resterait sous pression d'ici la fin de l'année en raison des droits de douane américains et de la hausse des prix du café.

L’entreprise, qui possède les marques Jacobs, L’Or, Tassimo et Douwe Egberts, a également prévenu que les prix du café aux États-Unis pourraient encore augmenter après l’instauration le 6 août par le président Donald Trump d’un prélèvement de 50% sur les grains de café importés du Brésil.

Les prix des grains d’Arabica et de Robusta ont atteint des niveaux record cette année, des conditions météorologiques imprévisibles ayant pesé sur l’offre, et leur évolution reste très volatile.

JDE Peet's est majoritairement détenu par l’allemand JAB, qui détient également une participation minoritaire significative dans Keurig Dr Pepper, selon LSEG.

(Rédigé par Angela Christy à Bangalore and Mateusz Rabiega à Gdansk; version française Noémie Naudin, édité par Blandine Hénault)