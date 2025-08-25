 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Finances publiques : une écrasante majorité de Français opposée à la suppression de deux jours fériés
information fournie par Boursorama avec Media Services 25/08/2025 à 09:05

Les Français "tiennent à leur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle", souligne l'institut de sondage.

François Bayrou à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, le 22 août 2025. ( AFP / IDRISS BIGOU-GILLES )

François Bayrou à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, le 22 août 2025. ( AFP / IDRISS BIGOU-GILLES )

Un très large majorité des Français -84% contre 16%- est opposée à la suppression de deux jours fériés proposée par le Premier ministre François Bayrou dans son plan de redressement des finances publiques, selon un sondage Odoxa publié dimanche 24 août par le journal Le Parisien .

Le chef du gouvernement avait proposé, à la mi-juillet, de supprimer le lundi de Pâques et le 8-Mai, une mesure destinée à rapporter 4,2 milliards d'euros sur les quelque 44 milliards d'économies qu'il souhaite réaliser dans le budget 2026.

Interrogés sur la suppression d'un seul de ces deux jours fériés, les personnes interrogées y sont presque autant hostiles, à 83%. Ils sont également 80% à considérer que cette suppression de jours fériés est un "impôt déguisé", quand 66% "ne voient pas le rapport entre le fait de travailler plus et l'amélioration de la dette et des déficits de la France".

"Violence et préjudice"

"Les Français n'en veulent pas. Ils tiennent à leur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle et cette mesure est vécue comme une violence et un préjudice ", estime Gaël Sliman, le président d'Odoxa, dans les colonnes du Parisien .

François Bayrou tiendra lundi une conférence de presse marquant le début d'une période très périlleuse pour son gouvernement, menacé de censure sur ses projets budgétaires par la gauche et le Rassemblement national.

Il doit aussi affronter des appels à bloquer le pays lancés pour le 10 septembre et soutenus par la gauche.

Enquête réalisée par Odoxa pour Le Parisien, auprès d’un échantillon de 1.004 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, interrogés par internet du 20 au 21 août 2025.

Budget France

10 commentaires

  • 09:47

    Si les français ne veulent pas travailler plus, ils vont devoir accepter une baisse drastique de leur niveau de vie vu le niveau insoutenable de notre dette , les politiques qui encouragent les français à n’accepter aucun effort si ce n’est celui des autres , les riches, les immigrés , sont des irresponsables .

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des soldats américains devant des véhicules militaires prêts à embarquer à bord d'un avion cargo à Niamey, le 7 juin 2024, lors de la cérémonie du premier départ des troupes américaines du Niger ( AFP / BOUREIMA HAMA )
    Au Sahel, Washington mise sur le commerce pour renouer avec les juntes
    information fournie par AFP 25.08.2025 09:45 

    "Du commerce, pas de l’aide": au Sahel, Washington déploie sa diplomatie au Mali, au Burkina Faso et au Niger, avec un intérêt marqué pour les ressources minières en contrepartie de son appui aux régimes militaires dans la lutte antijihadiste. Les Etats-Unis avaient ... Lire la suite

  • Un parc à charbon au bord du fleuve Yangtze à Nanjing, dans la province orientale du Jiangsu, le 22 juillet 2025 en Chine ( AFP / - )
    Chine: l'énergie issue du charbon en forte croissance, niveau record des renouvelables
    information fournie par AFP 25.08.2025 09:29 

    La production d'énergie issue du charbon en Chine a enregistré une forte croissance au premier semestre, simultanément à un niveau record des renouvelables, selon un rapport publié lundi. Le charbon est une source d'énergie essentielle en Chine depuis des décennies, ... Lire la suite

  • Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX est photographié à la bourse de Francfort
    L'Europe ouvre en baisse après le discours de Powell à Jackson Hole
    information fournie par Reuters 25.08.2025 09:23 

    Les principales Bourses européennes reprennent leur souffle et sont en baisse en début de séance lundi, après le discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), à Jackson Hole, qui a aidé à renforcer les anticipations d'une baisse des taux en septembre ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en baisse
    information fournie par AFP 25.08.2025 09:10 

    Les Bourses européennes ont ouvert en baisse lundi, prudentes à l'entame d'une semaine riche en indicateurs économiques, dont la croissance et l'inflation aux Etats-Unis, susceptibles de conforter les attentes du marché quant à une baisse des taux de la banque ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank