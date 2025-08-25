 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les Bourses européennes ouvrent en baisse
information fournie par AFP 25/08/2025 à 09:10

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en baisse lundi, prudentes à l'entame d'une semaine riche en indicateurs économiques, dont la croissance et l'inflation aux Etats-Unis, susceptibles de conforter les attentes du marché quant à une baisse des taux de la banque centrale américaine en septembre.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Francfort reculait de 0,39% et Paris cédait 0,32%. La Bourse de Londres est quant à elle fermée en raison d'un jour férié (Summer Bank Holiday).

A lire aussi

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Banques : UniCredit accroît à 26% sa participation dans Commerzbank
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.08.2025 09:47 

    La banque italienne UniCredit a annoncé lundi avoir porté à 26% sa participation directe dans Commerzbank, renforçant ainsi sa position de premier actionnaire du groupe bancaire allemand. L'établissement milanais, qui détenait jusqu'ici une exposition synthétique ... Lire la suite

  • Des soldats américains devant des véhicules militaires prêts à embarquer à bord d'un avion cargo à Niamey, le 7 juin 2024, lors de la cérémonie du premier départ des troupes américaines du Niger ( AFP / BOUREIMA HAMA )
    Au Sahel, Washington mise sur le commerce pour renouer avec les juntes
    information fournie par AFP 25.08.2025 09:45 

    "Du commerce, pas de l’aide": au Sahel, Washington déploie sa diplomatie au Mali, au Burkina Faso et au Niger, avec un intérêt marqué pour les ressources minières en contrepartie de son appui aux régimes militaires dans la lutte antijihadiste. Les Etats-Unis avaient ... Lire la suite

  • Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX est photographié à la bourse de Francfort
    L'Europe ouvre en baisse après le discours de Powell à Jackson Hole
    information fournie par Reuters 25.08.2025 09:23 

    Les principales Bourses européennes reprennent leur souffle et sont en baisse en début de séance lundi, après le discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), à Jackson Hole, qui a aidé à renforcer les anticipations d'une baisse des taux en septembre ... Lire la suite

  • Des paquets de café L'or sont visibles dans un supermarché Carrefour à Bruxelles
    Keurig Dr Pepper va racheter JDE Peet's pour €15,7 mds
    information fournie par Reuters 25.08.2025 09:19 

    Keurig Dr Pepper va racheter le groupe agroalimentaire néerlandais spécialisé dans le café JDE Peet's dans le cadre d’un accord de 15,7 milliards d’euros, a annoncé lundi le groupe américain. Le groupe fusionné prévoit ensuite de séparer ses activités boissons ... Lire la suite

