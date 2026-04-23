La FDA refuse d'approuver le médicament de Grace Therapeutics pour un type d'attaque cérébrale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Grace Therapeutics GRCE.O a déclaré jeudi que la Food and Drug Administration américaine a refusé d'approuver son médicament pour un type rare d'accident vasculaire cérébral.