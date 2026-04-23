La FDA refuse d'approuver le médicament de Grace Therapeutics pour un type d'attaque cérébrale

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information fournie par Boursorama avec AFP•23.04.2026•19:40•
Le groupe américain de défense Lockheed Martin était sanctionné en Bourse jeudi après l'annonce de résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre, malgré un "niveau élevé de demande" dans un contexte de regain de tensions mondiales. Le chiffre d'affaires ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•23.04.2026•19:37•
Le groupe Savencia Fromage & Dairy, producteur de Cœur de Lion, St Môret, Tartare ou Caprice des Dieux, a vu ses ventes reculer de 3,9% au premier trimestre, pénalisées par des effets de change, et redoute un possible impact de la guerre au Moyen-Orient sur
information fournie par Boursorama avec AFP•23.04.2026•19:34•
Le groupe d'ameublement haut de gamme Roche Bobois a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en chute de 8,6% au premier trimestre, à 87,1 milliards d'euros, pénalisé par un "contexte économique globalement moins favorable", qui n'affecte pas ses ventes en Chine ni ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•23.04.2026•19:31•
Le groupe français d'électroménager Seb (Moulinex, Tefal, Rowenta), lancé dans un vaste plan d'économies, a enregistré un léger recul de 1,1% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, pénalisé par les changes malgré la bonne performance de l'Europe occidentale, ...
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