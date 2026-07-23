Carrefour-ROC en hausse au S1 mais en-deçà des attentes, objectifs confirmés

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Carrefour ‌a fait état jeudi d'un ​résultat opérationnel courant en hausse au premier semestre bien qu'inférieur aux ​attentes, tout en confirmant ses objectifs.

Le ​résultat opérationnel courant (ROC) ⁠est ressorti à 757 millions ‌d'euros au premier semestre, en hausse de 4% sur ​un ‌an en comparable, alors que ⁠les analystes tablaient sur 779 millions, selon un consensus fourni ⁠par l'entreprise.

Pour ‌le deuxième trimestre, le détaillant ⁠français a enregistré 22,71 ‌milliards d'euros de ventes, ⁠en hausse de 1,9% sur ⁠an en ‌comparable, alors que le consensus ​anticipait 22,74 ‌milliards.

Le géant français de la distribution a par ​ailleurs confirmé ses objectifs, tablant notamment sur une ⁠croissance dans le haut de la fourchette à un chiffre du résultat net ajusté par action.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)