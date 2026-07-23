Carrefour-ROC en hausse au S1 mais en-deçà des attentes, objectifs confirmés

Le logo de Carrefour
Carrefour a fait état jeudi d'un résultat opérationnel courant en hausse au premier semestre bien qu'inférieur aux attentes, tout en confirmant ses objectifs.
Le résultat opérationnel courant (ROC) est ressorti à 757 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 4% sur un an en comparable, alors que les analystes tablaient sur 779 millions, selon un consensus fourni par l'entreprise.
Pour le deuxième trimestre, le détaillant français a enregistré 22,71 milliards d'euros de ventes, en hausse de 1,9% sur an en comparable, alors que le consensus anticipait 22,74 milliards.
Le géant français de la distribution a par ailleurs confirmé ses objectifs, tablant notamment sur une croissance dans le haut de la fourchette à un chiffre du résultat net ajusté par action.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer