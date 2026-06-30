La FDA autorise Philip Morris à commercialiser le Zyn en le présentant comme moins nocif que les cigarettes

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La Food and Drug Administration (FDA) américaine a annoncé mardi qu’elle autoriserait Philip Morris

PM.N à commercialiser ses sachets de nicotine Zyn en les présentant comme moins nocifs que les cigarettes.

L'agence a autorisé l'entreprise à commercialiser 20 variantes de produits Zyn en affirmant que « l'utilisation de ZYN à la place des cigarettes réduit le risque de cancer de la bouche, de maladies cardiaques, de cancer du poumon, d'accident vasculaire cérébral, d'emphysème et de bronchite chronique ».

Ces sachets de nicotine très populaires attendaient l'autorisation de l'agence, les scientifiques ayant émis des réserves en raison des risques potentiels pour les nouveaux utilisateurs, notamment les enfants.

Les fabricants de tabac ont également exercé des pressions cette année auprès du président américain Donald Trump et d’autres responsables clés pour obtenir des changements en leur faveur, notamment un processus d’autorisation plus rapide et plus clair de la part de la FDA.

Dans sa décision autorisant la vente de ces variantes aromatiques spécifiques, la FDA a déclaré que les sachets « réduiraient considérablement les effets nocifs et le risque de maladies liées au tabac pour les consommateurs individuels, et seraient bénéfiques pour la santé de la population dans son ensemble ».

Les sachetsde nicotine, que les utilisateurs placent sous la lèvre pour ressentir un effet nicotinique, constituent le produit nicotinique connaissant la plus forte croissance aux États-Unis, avec des millions d’utilisateurs. À elle seule, Philip Morris a vendu 794 millions de boîtes de sa version actuelle de Zyn dans le pays en 2025, soit plus du double de ses ventes de 2023.

C’est Axios qui avait été le premier à annoncer cette nouvelle mardi matin.

Philip Morris a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels pour la deuxième fois ce mois-ci, et son directeur général, Jacek Olczak, s’exprimant lors de la conférence mondiale sur la consommation organisée par la Deutsche Bank, a déclaré que les récentes mesures prises par la FDA américaine pour assouplir l’application de la réglementation concernant les cigarettes électroniques et les sachets de nicotine non autorisés constituaient un « élément globalement positif » et favoriseraient la croissance de cette catégorie de produits.