La FDA approuve Imaavy de Johnson & Johnson contre une maladie sanguine rare

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé l'extension de l'utilisation d'Imaavy, un traitement de Johnson & Johnson, à une maladie sanguine rare, a annoncé le groupe pharmaceutique.

Imaavy devient ainsi le premier traitement autorisé aux États-Unis contre l'anémie hémolytique auto-immune à anticorps chauds (AHAIc). Cette nouvelle indication concerne les patients âgés de 12 ans et plus actuellement ou précédemment traités par des corticoïdes.

Cette maladie potentiellement mortelle se caractérise par une destruction des globules rouges par le système immunitaire. Elle peut notamment provoquer une anémie sévère, une fatigue importante, des caillots sanguins ou encore une insuffisance rénale.

Administré par perfusion intraveineuse toutes les quatre semaines, Imaavy agit en bloquant une protéine qui contribue au maintien des anticorps nocifs dans la circulation sanguine, permettant ainsi d'en réduire le niveau tout en préservant les autres fonctions immunitaires.

L'autorisation de la FDA s'appuie sur une étude menée auprès de 115 adultes. Après 24 semaines, les patients traités par Imaavy étaient environ trois fois plus nombreux que ceux ayant reçu un placebo à présenter une amélioration durable de leur taux d'hémoglobine. Selon Johnson & Johnson, le traitement a également permis de réduire le recours aux corticoïdes tout en maintenant la réponse clinique.

Les effets indésirables les plus fréquemment observés comprennent des gonflements des bras ou des jambes, des diarrhées et de la fièvre. Le traitement peut également accroître le risque d'infections et entraîner des réactions allergiques graves ou liées à la perfusion.

Selon Johnson & Johnson, environ une personne sur 8 000 est atteinte d'AHAIc, avec un à trois nouveaux cas diagnostiqués chaque année pour 100 000 personnes. Imaavy avait initialement été autorisé aux États-Unis pour le traitement de la myasthénie grave généralisée chez certains adultes et patients âgés de 12 ans et plus.