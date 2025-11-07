 Aller au contenu principal
La FDA américaine suspend l'essai clinique de la thérapie génique de Tenaya Therapeutics
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 22:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration (FDA) a suspendu l'essai clinique de la thérapie génique expérimentale de Tenaya Therapeutics TNYA.O pour un type de maladie cardiaque héréditaire, a déclaré la société vendredi.

