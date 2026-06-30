La FDA américaine refuse d'autoriser le médicament d'Unicycive destiné à traiter l'hyperphosphatémie chez les patients sous dialyse

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Uniycive Therapeutics UNCY.O a annoncé mardi que l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) avait refusé d’approuver son médicament destiné à traiter l’hyperphosphatémie chez les patients atteints d’insuffisance rénale chronique sous dialyse, invoquant des lacunes au sein d’un site de fabrication tiers.

Le cours de l'action de la société a chuté de plus de 36 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Cela marque un nouveau revers pour la société, qui tentait de commercialiser ce médicament, le carbonate d’oxylanthanum, une alternative pratique pour les patients souffrant d’une complication connue sous le nom d’hyperphosphatémie dans le cadre d’une insuffisance rénale chronique.

Dans sa « lettre de réponse complète », l’autorité de régulation a indiqué qu’elle n’avait aucune inquiétude quant à la sécurité ou à l’efficacité du médicament et n’a pas demandé de données cliniques supplémentaires.

Des taux élevés de phosphate sont fréquents chez les patients atteints d’insuffisance rénale chronique et sont associés à des risques accrus d’hospitalisation et de décès.

Le paysage thérapeutique actuel de l’hyperphosphatémie associée à une insuffisance rénale chronique comprend le Renvela de Sanofi SASY.PA et l’Auryxia d’Akebia AKBA.O .