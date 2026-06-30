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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 12:55

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Merck/AbbVie, Concentrix, AeroVironment, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasiment stable pour le Dow Jones .DJI (+0,08%) et pour le Standard & Poor's 500 .SPX (0,07%), ainsi qu'une légère hausse de 0,14% pour le Nasdaq

.IXIC .

Les indices S&P 500 et Nasdaq Composite devraient enregistrer sur l'ensemble du trimestre leur meilleure performance en six ans, tandis que l'indice Dow Jones pourrait afficher son meilleur trimestre depuis 2022.

* MERCK MRK.N recule de 1,2% en avant-Bourse et ABBVIE

ABBV.N est également en léger repli avant l'ouverture, Reuters ayant rapporté qu'une commission de la Chambre des représentants américaine enquête sur des essais cliniques menés en Chine, notamment sur des sites situés au Xinjiang et dans des hôpitaux affiliés à l'armée chinoise.

* APPLE AAPL.O , ALPHABET GOOGL.O - L'autorité britannique de la concurrence, la CMA, a proposé mardi d'autoriser les développeurs d'applications à orienter les utilisateurs vers des options de paiement alternatives en dehors des boutiques d'applications d'Apple et de Google afin de réduire les commissions réclamées par ces géants et de stimuler la compétition.

* TESLA TSLA.O - Les autorités européennes se réunissent ce mardi pour examiner la possibilité de déployer le système de conduite autonome supervisée (FSD) de Tesla dans le bloc communautaire. Cette technologie, déjà disponible aux Etats-Unis et censée dynamiser les ventes en Europe du constructeur américain de véhicules électriques, divise les régulateurs du Vieux continent.

Une approbation à la majorité qualifiée de 15 des 27 Etats membres, représentant 65% de la population du bloc, est nécessaire pour que la technologie entre en vigueur, le vote n'étant pas attendu avant octobre.

* UBER UBER.N et Waymo, filiale d'ALPHABET GOOGL.O , ont mis fin à leur partenariat de 2023 dans le domaine de la conduite autonome à Phoenix, en Arizona, alors que le géant des services de VTC s'apprête à nouer un nouveau partenariat autour des véhicules autonomes dans cette ville.

* RALPH LAUREN RL.N - Le collectionneur Xiao Neng affirme avoir dépensé au moins un million de dollars en vêtements Ralph Lauren au cours des quatre ou cinq dernières années, se constituant un vestiaire si vaste qu'il en revend désormais certaines pièces dans deux boutiques vintage qu'il a ouvertes dans le centre-ville de Shanghai.

* NIKE NKE.N doit publier ses résultats trimestriels après la clôture de Wall Street.

* CONCENTRIX CNXC.O chute de 23,7% en avant-Bourse. Le groupe spécialisé dans la fourniture de solutions technologiques dédiées à l'expérience client et à des services d'externalisation des processus métier a revu à la baisse lundi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de bénéfice ajusté, invoquant une pression financière accrue sur ses clients.

* AEROVIRONMENT AVAV.O grimpe de 20,8% en avant-Bourse, le groupe de technologies de défense ayant publié un chiffre d'affaires au titre du quatrième trimestre plus que doublé grâce aux acquisitions et à la hausse de ses ventes.

* COMCAST CMCSA.O - Deutsche Bank relève sa recommandation sur la valeur de "conserver" à "acheter".

* HONEYWELL AEROSPACE HONA.O - Jefferies entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver".

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|

Véhicules électriques

Valeurs associées

ABBVIE
254,105 USD NYSE +0,85%
AEROVIRONMENT
139,0000 USD NASDAQ +0,76%
ALPHABET-A
353,6500 USD NASDAQ +4,82%
APPLE
281,7400 USD NASDAQ -0,72%
COMCAST-A
24,2200 USD NASDAQ +4,53%
CONCENTRIX
25,2300 USD NASDAQ +0,92%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 182,74 Pts Index Ex +0,59%
HONEYWELL
USD NASDAQ 0,00%
HONEYWELL RG-WI
220,1900 USD NASDAQ -0,37%
MERCK
129,375 USD NYSE +0,76%
NASDAQ Composite
25 820,14 Pts Index Ex +2,07%
NIKE -B-
41,480 USD NYSE +1,80%
RALPH LAUREN RG-A
397,770 USD NYSE -3,28%
S&P 500 INDEX
7 440,43 Pts CBOE +1,18%
TESLA
411,8400 USD NASDAQ +8,46%
UBER TECH
75,450 USD NYSE -0,79%
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