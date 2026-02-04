La FDA américaine indique que les capteurs de glucose rappelés par Abbott ont provoqué 860 blessures

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de l'entreprise aux paragraphes 3 et 5)

Le fabricant de dispositifs médicaux Abbott Laboratories ABT.N a signalé 860 blessures graves liées au rappel de certains de ses capteurs de surveillance du glucose, a déclaré mercredi la Food and Drug Administration américaine, citant les données de l'entreprise au 7 janvier.

En novembre dernier, alors qu'il entamait une procédure de correction des dispositifs médicaux aux États-Unis, Abbott a signalé 736 effets indésirables graves et sept décès potentiellement liés à certains capteurs FreeStyle Libre 3 et FreeStyle Libre 3 Plus.

La Food and Drug Administration (FDA) a émis une alerte précoce le 2 décembre et a classé ce rappel en classe I, le type le plus grave, le 14 janvier, a déclaré un porte-parole de l'entreprise à Reuters.

Selon Abbott, les capteurs peuvent fournir des mesures incorrectes de la glycémie sur de longues périodes, ce qui peut amener les utilisateurs à prendre des décisions thérapeutiques dangereuses, notamment en consommant trop d'hydrates de carbone et en sautant ou en retardant les doses d'insuline, ce qui peut entraîner de graves risques pour la santé.

La société a déclaré avoir identifié et résolu la cause du problème, qui concerne une ligne de production parmi plusieurs qui fabriquent les capteurs Libre 3 et Libre 3 Plus.