La FDA américaine autorise le traitement d'Ionis Pharma destiné à soigner une maladie génétique rare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé le traitement d'Ionis Pharmaceuticals IONS.O destiné à traiter une maladie rare affectant la substance blanche du cerveau.