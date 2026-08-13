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La FDA américaine autorise le traitement contre le cancer du sang de Bristol Myers
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 22:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 2 à 4)

La FDA américaine a approuvé jeudi le traitement combiné de Bristol Myers Squibb BMY.N destiné aux patients atteints d’une forme rare de cancer du sang dont la maladie a récidivé ou qui n’ont pas répondu à d’autres traitements, a indiqué l’autorité de régulation sanitaire.

Le médicament, l'iberdomide, est administré en association avec le Darzalex JNJ.N de J&J et la dexaméthasone, un médicament sur ordonnance utilisé pour réduire l'inflammation. L'iberdomide faisait l'objet d'essais chez des patients atteints d'un myélome multiple récidivant ou réfractaire.

Le myélome multiple est un cancer qui se développe dans un type de globule blanc appelé plasmocyte, qui s’accumule dans la moelle osseuse.

L’iberdomide appartient à une nouvelle classe de médicaments appelés CELMoD, qui ciblent la protéine céréblon, aidant ainsi l’organisme à éliminer le myélome plus rapidement et plus efficacement que les traitements plus anciens.

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