La FDA américaine autorise le médicament de Scholar Rock destiné au traitement d'une maladie rare entraînant une atrophie musculaire

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Vendredi, l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé le traitement « SRRK.O » de Scholar Rock destiné à traiter une maladie génétique rare provoquant une faiblesse musculaire.

Ce traitement, commercialisé sous le nom d'Isembyld, est le premier traitement ciblant les muscles conçu pour améliorer les fonctions motrices chez les adultes et les enfants atteints d'atrophie musculaire spinale ayant déjà suivi les traitements existants pour cette affection.

La cotation des actions de Scholar Rock a été suspendue en bourse après la clôture.

L’atrophie musculaire spinale est une maladie génétique qui affecte les motoneurones, les cellules nerveuses contrôlant les mouvements musculaires volontaires. Elle entraîne une faiblesse progressive des bras et des jambes, ainsi que des difficultés à marcher, à respirer ou à avaler.

Selon l’Association contre la dystrophie musculaire, cette maladie toucherait environ 10 000 enfants et adultes aux États-Unis.