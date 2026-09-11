La FDA américaine autorise la mise sur le marché du médicament de Scholar Rock contre la faiblesse musculaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé vendredi le traitement SRRK.O de Scholar Rock destiné à soigner une maladie génétique rare provoquant une faiblesse musculaire.
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