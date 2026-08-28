La FDA américaine approuve le médicament de Roivant-Priovant destiné au traitement des maladies cutanées et musculaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de la direction aux paragraphes 4 et 5, et des commentaires des analystes aux paragraphes 8 et 9) par Christy Santhosh

L’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a annoncé jeudi avoir approuvé un traitement développé par Roivant ROIV.O et son partenaire Priovant Therapeutics pour une maladie rare, ce qui en fait le premier médicament oral destiné à cette affection touchant la peau et les muscles.

L'action Roivant a clôturé en hausse de 2% à 37,58 dollars, lors des échanges de l'après-midi.

Commercialisé sous le nom de Lisraya, ce médicament a été autorisé pour le traitement de la dermatomyosite, une affection qui provoque des éruptions cutanées douloureuses et une faiblesse musculaire progressive et qui, si elle n’est pas traitée, peut gravement réduire la qualité de vie.

“Ce moment marque une série de premières pour les patients atteints de dermatomyosite”, a déclaré à Reuters Ben Zimmer, directeur général de Priovant, soulignant qu’il s’agissait du premier traitement oral et du premier à cibler les voies immunitaires liées à la maladie, avec des bénéfices pour la peau, les muscles, les fonctions physiques et une réduction du recours aux stéroïdes.

M. Zimmer a indiqué que la société dévoilerait les détails relatifs au prix du médicament lors d’une conférence téléphonique destinée aux investisseurs vendredi.

Les entreprises ont indiqué que le médicament avait amélioré à la fois les symptômes cutanés et musculaires lors d’un essai clinique de phase avancée , réduisant ou supprimant le recours aux stéroïdes, qui sont couramment utilisés mais peuvent entraîner des effets secondaires à long terme.

Au cours de cet essai, les patients recevant une dose quotidienne de 30 mg de brepocitinib (Lisraya) ont atteint un score d’amélioration total moyen de 46,5 après 52 semaines, contre 31,2 pour le groupe placebo. Cette différence était statistiquement significative, les bénéfices ayant été observés dès la quatrième semaine, ont précisé les sociétés.

“Bien que la dermatomyosite reste une indication relativement sous-estimée dans le domaine de l’inflammation et de l’immunologie, nous la considérons comme une opportunité commerciale très intéressante pour Roivant”, a déclaré Brian Cheng, analyste chez J.P. Morgan.

M. Cheng prévoit que les ventes annuelles maximales de Lisraya aux États-Unis dépasseront les 2 milliards de dollars pour la seule dermatomyosite d’ici le début des années 2030.

En 2021, Pfizer PFE.N a concédé une licence pour le brepocitinib à Priovant Therapeutics, une coentreprise créée avec Roivant.

Le médicament intraveineux Octagam 10% d’Octapharma est le seul autre traitement moderne et ciblé approuvé par la FDA pour cette affection.

Selon les Instituts nationaux de la santé, la dermatomyosite touche moins de 5 000 personnes aux États-Unis.