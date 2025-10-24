La FDA américaine approuve le médicament de Bayer contre la ménopause

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe allemand Bayer BAYGn.DE a annoncé vendredi que la Food and Drug Administration américaine avait approuvé son médicament contre la ménopause.