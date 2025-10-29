Deutsche Bank dépasse les attentes au troisième trimestre

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

La première banque allemande Deutsche Bank a annoncé mercredi un bénéfice net part du groupe de 1,56 milliard d'euros au troisième trimestre, meilleur qu'attendu, en progression de 7% sur un an, et a confirmé être en bonne voie d'atteindre ses objectifs annuels.

Tous les segments d'activité ont contribué à la hausse du résultat, qui affiche un record avant impôt sur le trimestre, à 2,4 milliards d'euros, et après neuf mois, à 7,7 milliards d'euros, a souligné le président du directoire, Christian Sewing, dans un communiqué.

Les analystes sondés par Facstet anticipaient un résultat net de 1,46 milliard d'euros sur le trimestre.

Après des années marquées par des scandales et crises en chaîne, la banque avait lancé en 2019 une réforme radicale, supprimant des milliers d'emplois et se retirant d’activités trop risquées.

Le redressement de l'établissement a néanmoins connu des accrocs avec la migration à problèmes de l'informatique de la filiale Postbank, irritant de nombreux clients et poussant le superviseur Bafin à envoyer un observateur sur place, ainsi qu’un litige avec de petits actionnaires sur la reprise de la même Postbank, qui a coûté cher.

Ces obstacles sont levés en 2025.

Malgré un contexte de baisse des taux d'intérêts, les recettes globales ont pu progresser de 7% par rapport au même trimestre de l'année précédente, atteignant 8,04 milliards d'euros.

En dehors de la banque d'entreprise qui a vu ses recettes légèrement reculer (-1%), la banque d’investissement, la banque de détail et la filiale de gestion d’actifs DWS ont progressé sur un an.

Les recettes atteignent 24,4 milliards d'euros après neuf mois, ce qui place la banque sur la bonne trajectoire pour atteindre son objectif annuel d'environ 32 milliards d’euros.

La banque d'investissement, incluant le conseil en fusions-acquisitions et le négoce sur les marchés obligataires et de devises, a généré la plus forte contribution au résultat.

Les dépenses hors intérêts ont globalement augmenté de 9% pour atteindre 5,2 milliards d’euros, car l'an dernier la banque avait bénéficié d'un effet exceptionnel lié à la fin du litige avec Postbank. En retraitant cet effet, les charges ont été stables à 5 milliards d’euros.

Le résultat net rapporté aux fonds propres tangibles atteint 9,6% au troisième trimestre et 10,9% après neuf mois, soit conforme à l'objectif de plus 10 % fixé par Christian Sewing pour l'année.