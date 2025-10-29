Banco Santander a dégagé un nouveau bénéfice record sur les neuf premiers mois de 2025

( AFP / PAUL ELLIS )

Le géant bancaire espagnol Santander a annoncé mercredi avoir dégagé sur les neuf premiers mois de 2025 un nouveau bénéfice record, notamment grâce à l'arrivée de nouveaux clients, confirmant sa dynamique actuelle.

La première banque espagnole, fortement implantée en Europe et en Amérique latine, a dégagé 10,3 milliards d'euros de profits nets entre janvier et septembre, soit 11% de plus que les 9,3 milliards de la même période de l'an dernier, selon les résultats publiés par le groupe.

"C'est une performance record pour cette période", précise dans un communiqué le groupe bancaire, qui explique notamment ces "résultats solides" par l'arrivée de "plus de sept millions de nouveaux clients" en un an, portant à 178 millions son nombre total de clients dans le monde.

Le groupe présidé par Ana Botín, comptant environ 200.000 employés, s'est aussi félicité d'avoir vu son bénéfice net atteindre 3,5 milliards d'euros pour le seul troisième trimestre, en hausse de 8% sur un an, "marquant ainsi un sixième trimestre record consécutif".

"Nous sommes en bonne voie pour atteindre tous nos objectifs de 2025 et, malgré les incertitudes géopolitiques et de marché persistantes, nous sommes convaincus que nous continuerons à générer une croissance rentable", a affirmé Mme Botín, citée dans le communiqué.

Fin juillet, Santander avait déjà annoncé avoir dégagé un bénéfice record au premier semestre, à 6,83 milliards d'euros.

Peu avant, le groupe fondé en 1857 à Santander, dans le nord de l'Espagne, avait indiqué acquérir TSB, filiale de sa concurrente Sabadell, pour un total de 3,1 milliards d'euros, dans l'optique de l'intégrer à Santander UK.

Le groupe Santander, qui possède 3,5 millions d'actionnaires dans le monde, était menacé ces derniers mois par la possible émergence d'un autre mastodonte bancaire en Espagne si l'OPA hostile de son concurrent BBVA sur Sabadell avait réussi, mais celle-ci a échoué mi-octobre, poussant le groupe d'origine basque à abandonner ce méga-projet lancé en mai 2024.