Equinor tombe dans le rouge, plombé par des dépréciations

( NTB / HAKON MOSVOLD LARSEN )

Le géant norvégien de l'énergie Equinor a annoncé mercredi une perte nette de 210 millions de dollars au troisième trimestre, en raison de dépréciations d’actifs consécutives à la révision à la baisse de ses prévisions de prix du pétrole.

Cette perte, qui contraste avec un bénéfice de 2,29 milliards de dollars à la même période de l'an dernier, s'explique largement par 754 millions de dollars d'actifs, notamment dans l'offshore aux États-Unis.

Equinor prévoit désormais un cours du baril un peu moins élevé, à 75 dollars sur la période 2030-2040.

La dégradation des résultats est aussi due à une baisse de 14% du prix du pétrole Brent depuis le troisième trimestre 2024, et à une fiscalité plus élevée avec, entre autres, la fin de mécanismes d'imposition différée.

Indicateur préféré du groupe, le résultat d'exploitation ajusté, qui gomme certains éléments exceptionnels, ressort à 6,2 milliards de dollars, en baisse de 10% sur un an.

C'est un peu en dessous des attentes des analystes consultés par Equinor, qui tablaient sur 6,3 milliards.

La production d'hydrocarbures a quant à elle progressé de 7% sur un an pour ressortir à 2,13 millions de barils équivalent-pétrole par jour, tirée par une hausse de 9% de l'extraction sur les champs norvégiens.