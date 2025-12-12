 Aller au contenu principal
La FDA a l'intention d'apposer l'avertissement le plus sérieux sur les vaccins COVID, selon CNN
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 11:29

(Ajout de détails tirés du rapport aux paragraphes 3, 5 et 6)

La Food and Drug Administration américaine a l'intention d'apposer un avertissement "boîte noire" sur les vaccins COVID-19, a rapporté CNN vendredi, citant deux personnes familières avec les projets de l'agence.

La "boîte noire" est le type d'avertissement le plus sérieux, qui met en évidence les risques majeurs tels que les effets secondaires graves et les restrictions.

Le plan d'installation des avertissements pour les vaccins COVID est orchestré par Vinay Prasad, responsable médical et scientifique de la FDA et directeur du Centre d'évaluation et de recherche sur les produits biologiques de l'agence, a ajouté le rapport.

Les fabricants de vaccins Moderna MRNA.O , Pfizer PFE.N et Novavax NVAX.O , ainsi que le ministère américain de la santé et des services sociaux, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le plan n'a pas été finalisé et peut encore être modifié, a rapporté CNN.

Il n'a pas été précisé immédiatement si les projets d'avertissements, qui devraient être dévoilés d'ici la fin de l'année, s'appliqueraient uniquement aux vaccins à ARNm ou à tous les vaccins COVID, ou s'ils s'appliqueraient à tous les groupes d'âge, a ajouté le rapport.

Les vaccins de Pfizer et de Moderna utilisent la technologie de l'ARN messager, tandis que Novavax est un vaccin plus traditionnel à base de protéines.

