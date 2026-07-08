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La FCC refuse à une entreprise américaine ayant des liens avec la Chine l'autorisation de fournir des services de télécommunications
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 00:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Aucun commentaire immédiat de la part de l'ambassade de Chine ou de l'entreprise; détails aux paragraphes 4 à 11) par David Shepardson

La Commission fédérale des communications (FCC) a annoncé mardi qu’elle ajoutait la société californienne Digitalsystem Technology à la liste des entreprises présentant un risque pour la sécurité nationale américaine, invoquant ses liens avec des opérateurs de télécommunications chinois et le fait qu’elle soit détenue par un ressortissant chinois.

La FCC a également indiqué qu’elle refusait à cette entreprise informatique basée à Los Angeles l’autorisation de fournir des services de télécommunications internationaux, estimant qu’elle pourrait être exploitée par des acteurs malveillants chinois.

“Il existe un risque important que le gouvernement chinois et d’autres acteurs malveillants puissent exploiter d’éventuelles vulnérabilités au détriment de la sécurité nationale américaine et des intérêts des forces de l’ordre”, a déclaré la FCC, invoquant des craintes concernant la collecte, la perturbation ou le détournement des communications américaines.

Ni l’entreprise ni l’ambassade de Chine à Washington n’ont immédiatement répondu à une demande de commentaires.

La FCC a fait état de ses inquiétudes concernant les partenariats de Digitalsystem Technology avec PCCW

0008.HK (basée à Hong Kong), China Unicom 0762.HK et China Mobile 600941.SS .

Auparavant, la FCC avait interdit à China Mobile, China Telecom et China Unicom de fournir des services de télécommunications internationaux aux États-Unis, invoquant des raisons de sécurité nationale.

Le 15 octobre, la FCC a annoncé qu’elle s’apprêtait à révoquer l’autorisation d’exploitation aux États-Unis de HKT, l’un des principaux opérateurs de télécommunications de Hong Kong et filiale de PCCW.

L’administration Trump adopte une ligne dure à l’égard des entreprises de télécommunications chinoises.

La FCC a proposé d’interdire aux opérateurs de télécommunications américains de s’interconnecter avec des entreprises de télécommunications chinoises jugées comme présentant un risque pour la sécurité nationale, ce qui, selon les entreprises chinoises, pourrait entraîner de graves perturbations du réseau mondial de communications.

Le mois dernier, la FCC a annoncé qu’elle interdirait l’importation d’un plus grand nombre d’équipements provenant d’un groupe de fabricants chinois, notamment Huawei, Dahua

002236.SZ , ZTE 000063.SZ et Hikvision 002415.SZ , dans le cadre de la dernière mesure prise par Washington pour sévir contre les équipements électroniques de fabrication chinoise. Elle a également interdit l’importation de nouveaux modèles de drones et de routeurs chinois.

La FCC a également relevé que le site web de Digitalsystem citait Huawei, Dahua, Hikvision, ZTE et d’autres comme partenaires, avant que cette mention ne soit mise à jour pour les désigner comme clients.

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