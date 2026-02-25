 Aller au contenu principal
La FCC examine le transfert croissant du sport en direct vers la télévision payante et les services d'abonnement
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 21:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires de la NFL, d'éléments de contexte et de détails dans l'ensemble du document) par David Shepardson

La Commission fédérale des communications (FCC) a annoncé mercredi qu'elle examinait le transfert croissant des sports en direct vers la télévision payante et les services d'abonnement, au détriment des réseaux de radiodiffusion.

La FCC souhaite recueillir les commentaires du public sur les mesures qu'elle pourrait prendre pour garantir l'accès continu des téléspectateurs aux sports en direct par le biais de la télévision hertzienne gratuite. La FCC demande également si les contrats actuels de droits médiatiques sur le sport empêchent les radiodiffuseurs de respecter leurs obligations d'intérêt public.

La FCC rappelle qu'en 1961, la National Football League a conclu un contrat de deux ans avec CBS pour 9,8 millions de dollars et que, par comparaison, les contrats récents de droits médiatiques de la NFL s'élèvent à plus de 10 milliards de dollars par an.

"Les chaînes de télévision ont utilisé la popularité des sports en direct et les recettes publicitaires de la programmation pour soutenir leur propre industrie et leurs opérations, y compris le financement des informations locales et des reportages qui sont si importants pour notre pays", a déclaré l'agence.

Interrogée mercredi, la NFL a déclaré que plus de 87 % de ses matchs sont diffusés sur des chaînes de télévision gratuites et que tous les matchs sont diffusés sur des chaînes de télévision gratuites dans les marchés des équipes participantes.

"La NFL possède le modèle de distribution le plus accessible et le plus convivial de tous les sports et divertissements", a déclaré la ligue dans un communiqué.

La Major League Baseball, la National Basketball Association, la National Hockey League et les principaux réseaux de diffusion n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Une loi de 1961 exempte les grandes ligues sportives des lois de la concurrence et leur permet de mettre en commun les droits de télévision de leurs équipes individuelles et de vendre ces droits en bloc.

La FCC a noté que la NFL a conclu des accords de droits médiatiques avec Walt Disney DIS.N , société mère d'ABC, Paramount PSKY.O , société mère de CBS, Fox Corporation

FOXA.O , NBCUniversal CMCSA.O , NFL Network, Amazon AMZN.O et Google GOOGL.O , et que la ligue devrait percevoir plus de 100 milliards de dollars en droits sportifs sur la durée de ces accords.

La FCC a déclaré que de nombreux événements sportifs qui étaient auparavant disponibles par le biais d'une diffusion gratuite ou d'un bouquet de télévision par câble traditionnel ne sont désormais disponibles que par le biais d'une diffusion en continu par abonnement, ce qui a frustré de nombreux amateurs de sport.

La FCC a indiqué que l'année dernière, les matchs de la NFL ont été diffusés sur 10 services différents et a cité des estimations selon lesquelles il pourrait en coûter plus de 1 500 dollars à un consommateur pour regarder tous les matchs.

