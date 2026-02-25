Álvaro Arbeloa inquiet de l'état physique de Kylian Mbappé

Un gros bobo à soigner. Kylian Mbappé n’était pas de la partie , ce mercredi soir, à Santiago Bernabeu où le Real Madrid a éliminé Benfica pour se frayer un chemin en huitièmes de finale. Le Français sera-t-il remis pour les prochaines échéances européennes de mars ? La question peut se poser.

Un genou problématique

Le capitaine des Bleus est embêté par des douleurs récurrentes au genou gauche , alors qu’il se murmurait qu’il avait un peu forcé en fin d’année 2025. Avant le barrage de C1, son entraîneur Álvaro Arbeloa a fait le point sur son meilleur buteur qu’il aimerait voir se mettre au repos .…

CG pour SOFOOT.com