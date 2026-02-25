Football/Ligue des champions-Sans briller, le PSG élimine Monaco et rejoint les 8es de finale

Loin d'être brillant, le Paris Saint-Germain a obtenu mercredi au Parc ‌des Princes sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce à son match nul contre Monaco (2-2) en barrage ​retour, huit jours après son succès à l'aller (3-2).

Maghnes Akliouche avait égalisé sur l'ensemble des deux matches en ouvrant le score juste avant la pause (45e) mais, comme lors de la première manche, Monaco a terminé la rencontre en infériorité numérique après l'expulsion de Mamadou Coulibaly pour deux cartons ​jaunes (58e).

Dans la foulée, Marquinhos a redonné l'avantage au PSG (60e) puis Khvicha Kvaratskhelia a doublé la mise (66e). Jordan Teze a redonné espoir aux Monégasques dans le temps additionnel (90e+2). En vain.

Paris, ​qualifié pour sa 14e saison consécutive en huitièmes de finale de C1, ⁠défiera Barcelone ou Chelsea au prochain tour. Le tirage au sort est prévu vendredi.

Privé mercredi soir de Fabian Ruiz et ‌Ousmane Dembélé, lequel était sorti prématurément la semaine dernière à cause d'une blessure au mollet gauche, le PSG a de nouveau été bousculé par Monaco, après avoir démontré une fragilité déconcertante en défense au match aller ​en Principauté, où il avait été mené 2-0. ‌Il s'était également incliné trois mois plus tôt face à l'ASM en Ligue 1 (1-0).

Le scénario a ⁠été sensiblement identique lors de ce match retour. Quelques minutes après un tir de Bradley Barcola sur la barre transversale (41e), Maghnes Akliouche a profité de la passivité de l'arrière-garde parisienne et d'un bon service de Mamadou Coulibaly.

Ces deux là étaient déjà à l'origine de l'action ⁠la plus dangereuse de la ‌première période, avec le premier nommé à la passe et le second à la conclusion ratée d'un but ⁠presque tout fait dans les six mètres adverses (9e). La tête décroisée de Thilo Kehrer, qui a flirté avec le poteau deux minutes ‌plus tard, était une nouvelle preuve de la friabilité parisienne.

MONACO PROCHE D'ARRACHER UNE PROLONGATION

Revenu des vestiaires avec un visage un ⁠peu plus conquérant, à l'image de la tête piquée de Joao Neves sortie par un ⁠bel arrêt réflexe de Philipp Köhn (50e), ‌le PSG a surtout bénéficié d'un coup de pouce de son adversaire.

Monaco, déjà éliminé en barrages l'an passé par Benfica (4-3 au cumulé), ​s'est encore sabordé. Mamadou Coulibaly a reçu deux avertissements en trois minutes ‌pour des fautes sur Nuno Mendes (55e) et Achraf Hakimi (58e).

La sanction a immédiatement été encore plus lourde : dans la foulée, Désiré Doué a déboulé sur l'aile droite et ​centré fort devant le but pour permettre à Marquinhos d'égaliser.

Six minutes plus tard, Khvicha Kvaratskhelia a bien suivi une frappe d'Achraf Hakimi repoussée par Philipp Köhn pour mettre Paris à l'abri.

Ce but s'est avéré essentiel, Jordan Teze ayant égalisé dans le temps additionnel de ⁠la seconde période au cœur d'une défense parisienne de nouveau apathique. Sur la dernière action du match, Wout Faes a failli envoyer les deux équipes en prolongation mais sa tête décroisée a frôlé le poteau.

Les supporteurs parisiens ont par ailleurs affiché leur soutien à Achraf Hakimi, au lendemain de son renvoi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour une affaire de viol. Le Collectif Ultras Paris a déployé une banderole "Achraf total soutien" dans la tribune Auteuil après une vingtaine de minutes puis a entonné des chants en son honneur.

(Reportage ​de Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)