 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Galatasaray attend la prolongation pour doucher les espoirs d'une Juve conquérante
information fournie par So Foot 25/02/2026 à 23:39

Galatasaray attend la prolongation pour doucher les espoirs d'une Juve conquérante

Galatasaray attend la prolongation pour doucher les espoirs d'une Juve conquérante

Juventus 3-2 (AP) Galatasaray

Buts : Locatelli (SP, 37 e ), Gatti (70 e ) et McKennie (82 e ) pour la Juve // Osimhen (105 e ) et Yilmaz (119 e ) pour Cimbom

Expulsion : Kelly (48 e ) pour Turin

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Football/Ligue des champions-Sans briller, le PSG élimine Monaco et rejoint les 8es de finale
    Football/Ligue des champions-Sans briller, le PSG élimine Monaco et rejoint les 8es de finale
    information fournie par Reuters 25.02.2026 23:37 

    Loin d'être brillant, le Paris Saint-Germain a obtenu mercredi au Parc ‌des Princes sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce à son match nul contre Monaco (2-2) en barrage ​retour, huit jours après son succès à l'aller (3-2). Maghnes ... Lire la suite

  • Álvaro Arbeloa inquiet de l'état physique de Kylian Mbappé
    Álvaro Arbeloa inquiet de l'état physique de Kylian Mbappé
    information fournie par So Foot 25.02.2026 23:14 

    Un gros bobo à soigner. Kylian Mbappé n’était pas de la partie , ce mercredi soir, à Santiago Bernabeu où le Real Madrid a éliminé Benfica pour se frayer un chemin en huitièmes de finale. Le Français sera-t-il remis pour les prochaines échéances européennes de ... Lire la suite

  • Le capitaine du PSG Marquinhos (c) buteur contre Monaco, le 25 février 2026 au Parc des Princes ( AFP / FRANCK FIFE )
    Ligue des champions: le PSG s'en sort contre Monaco et se hisse en huitièmes
    information fournie par AFP 25.02.2026 23:13 

    Le PSG a encore eu du mal contre Monaco (2-2 après sa victoire 3-2 à l'aller) mais a assuré la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mercredi au Parc des Princes. Le tirage au sort de vendredi dira si au prochain tour Paris défiera ... Lire la suite

  • Le Real et Vinícius clouent le bec du Benfica
    Le Real et Vinícius clouent le bec du Benfica
    information fournie par So Foot 25.02.2026 23:03 

    Real Madrid 2-1 Benfica Buts : Tchouaméni (16 e ) et Vinicius Junior (80 e ) pour les Madrilènes // Rafa Silva (14 e ) pour les Lisboètes Plus d’infos à venir sur sofoot.com… … TJ pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank