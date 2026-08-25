La FCC étend les tarifs préférentiels pour la publicité télévisée aux comités de parti

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La Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis a accepté d’étendre aux comités de collecte de fonds conjoints et aux comités de parti les tarifs préférentiels applicables aux spots publicitaires télévisés, en leur accordant la même réduction importante que celle accordée auparavant aux candidats, a déclaré mardi Anna Gomez, membre de la FCC.

« Dans la dernière ligne droite d’une élection nationale, la FCC ouvre les vannes à un afflux de fonds de campagne coordonnés destinés à la publicité audiovisuelle, alors même que la Cour suprême vient d’ouvrir la voie à des dépenses coordonnées illimitées entre les partis et les candidats », a déclaré Mme Gomez, seule démocrate au sein de cette commission composée de trois membres, qualifiant cette décision d’illégale.