La FCC demande aux chaînes de diffuser un "contenu pro-américain" à l'occasion du 250e anniversaire de la nation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour sans commentaires immédiats de la part des réseaux au paragraphe 5, détails tout au long du document) par David Shepardson

Le président de la Commission fédérale des communications (FCC) a exhorté vendredi les radiodiffuseurs américains à diffuser un "contenu patriotique et pro-américain" à l'occasion du 250e anniversaire de la fondation des États-Unis.

Le président de la FCC, Brendan Carr, a suggéré que les radiodiffuseurs participent volontairement aux célébrations du semi-quinquennat en diffusant des messages d'intérêt public non partisans, de courtes séquences ou des émissions spéciales complètes promouvant l'éducation civique et l'histoire des États-Unis.

Il a ajouté qu'ils pourraient également choisir de commencer leur émission quotidienne par la "Bannière étoilée" ou le Serment d'allégeance, et diffuser de la musique de grands compositeurs américains.

Cette annonce intervient alors que la FCC, dirigée par M. Trump, s'est heurtée à plusieurs reprises aux réseaux de radiodiffusion.

NBC, Fox, CBS et ABC n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat.

PLUS D'HYMNE NATIONAL

Jusque dans les années 1980, de nombreuses chaînes locales jouaient l'hymne national lorsqu'elles mettaient fin à la programmation de la journée, une pratique rendue obsolète par la diffusion en continu.

M. Carr, qui a été nommé président de la FCC par le président Donald Trump en janvier 2025, a instauré une pratique consistant à prononcer le serment d'allégeance - un serment patriotique - avant les réunions mensuelles de la FCC.

M. Carr a déclaré qu'il espérait que les radiodiffuseurs s'engageraient à diffuser des programmes d'éducation civique afin de remplir "leur mandat d'intérêt public consistant à répondre aux besoins et aux intérêts de leurs communautés locales à l'occasion de la célébration du 250e anniversaire de l'Amérique"

PLAINTES CONTRE LES RADIODIFFUSEURS

Cette semaine, M. Carr a confirmé que la FCC enquêtait sur l'émission "The View", diffusée sur ABC, pour savoir si elle avait violé les règles d'égalité de temps de parole en diffusant une interview du représentant de l'État du Texas, James Talarico, un démocrate candidat au Sénat des États-Unis. Stephen Colbert, animateur de l'émission de fin de soirée de CBS, a déclaré que les avocats de CBS lui avaient interdit de diffuser une interview de M. Talarico.

Le mois dernier, la FCC a déclaré que les talk-shows télévisés de jour et de fin de soirée n'étaient plus considérés comme des programmes d'information "de bonne foi" exemptés de l'obligation d'accorder un temps d'antenne égal aux points de vue des candidats opposés. Pendant des décennies, les talk-shows ont été exemptés de ces règles.

M. Carr a critiqué à plusieurs reprises les médias d'information et a suggéré que les réseaux de radiodiffusion devaient faire l'objet de réformes importantes.

En janvier, il a rétabli les plaintes concernant une interview de "60 Minutes" avec Kamala Harris, alors vice-présidente, la façon dont ABC News a modéré le débat télévisé pré-électoral entre Joe Biden, alors président, et M. Trump, et NBC pour avoir permis à Mme Harris d'apparaître dans l'émission "Saturday Night Live" peu avant l'élection.