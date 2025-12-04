La FCC approuve l'achat par AT&T d'un milliard de dollars de fréquences à UScellular

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de critiques de la part du groupe et d'éléments de contexte dans les paragraphes 3 à 7) par David Shepardson

La Commission fédérale des communications a déclaré jeudi qu'elle avait approuvé l'accord d'AT&T T.N pour acheter certaines licences de spectre sans fil à UScellular dans une transaction de 1,02 milliard de dollars après que l'opérateur basé au Texas se soit engagé à mettre fin aux programmes DEI.

Depuis leretour au pouvoir du président Donald Trumpen janvier, la FCC exige des opérateurs de télécommunications qu'ils mettent fin aux programmes de diversité, d'équité et d'inclusion comme condition d'approbation des transactions. La FCC a déclaré que l'opération aurait pour effet "d'améliorer la couverture, la capacité et les performances du réseaud 'AT&T, ce qui se traduira par une meilleure expérience pour les clients"

La Rural Wireless Association a déclaré qu'elle s'opposait à l'approbation, affirmant qu'elle poursuivait une "tendance à la consolidation qui nuit à la concurrence et nuit à l'intérêt public, en particulier pour les membres du public qui vivent, travaillent et voyagent dans l'Amérique rurale" L'association professionnelle a déclaré que l'accord entraînerait une augmentation des tarifs et des difficultés d'itinérance.

AT&T a déclaré dans une lettre à la FCC publiée mardi qu 'elle "n'a pas et n'aura pas de rôle axé sur la DEI"

En juillet, l'opérateur de téléphonie mobile T-Mobile US a déclaré qu'il mettait fin à ses programmes DEI alors qu'il cherchait à obtenir l'approbation des autorités réglementaires pour deux opérations majeures, notamment le rachat de la quasi-totalité des activités de téléphonie mobile d'UScellular, ainsi que de ses clients, de ses magasins et de 30 % de ses actifs en matière de spectre, dans le cadre d'une opération évaluée à 4,4 milliards de dollars.

En mai, la FCC a approuvé l'accord de 20 milliards de dollarsconclu par Verizon Communications pour l'acquisition du fournisseur d'accès internet par fibre optique Frontier Communications, après que Verizon a accepté de mettre fin à son programme DEI.

Le président de la FCC, Brendan Carr, un républicain désigné par M. Trump pour diriger l'agence en janvier, a déclaré à Comcast en février qu'il ouvrait une enquête sur la promotion des programmes DEI par la société mère de NBC News . En janvier, M. Trump a pris des décrets d'une portée considérable pour démanteler les programmes DEI du gouvernement américain et a fait pression sur le secteur privé pour qu'il se joigne à l'initiative.