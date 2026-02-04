Le conseiller diplomatique de Macron s'est rendu à Moscou mardi - sources

Emmanuel Bonne, conseiller diplomatique du président français Emmanuel Macron, s'est rendu mardi à Moscou pour rencontrer des responsables russes, ont déclaré mercredi à Reuters une source informée ‍de ce voyage et deux sources diplomatiques.

La personne au fait de ce déplacement a rapporté qu'Emmanuel Bonne, qui supervise depuis 2019 la cellule diplomatique d'Emmanuel Macron, a rencontré des responsables du Kremlin.

Aucune autre précision n'a été donnée ‌par cette source, hormis que l'objectif était d'avoir un dialogue entre les deux parties sur des questions primordiales, en particulier l'Ukraine.

Le voyage d'Emmanuel Bonne en Russie a été rapporté en premier lieu par ​L'Express.

L'Elysée n'a ni confirmé ni démenti l'information, déclarant: "Comme l'a dit le président lors de son micro tendu ⁠hier (mardi), des discussions existent au niveau technique en transparence et en concertation avec le président (ukrainien Volodimir) Zelensky et avec les principaux collègues européens".

D'après les deux sources diplomatiques, les alliés de ⁠Paris ont été informés de l'initiative. ‍Emmanuel Bonne a pris part à Moscou à des discussions avec Iouri Ouchakov, ⁠son homologue auprès du président russe Vladimir Poutine, ont-elles dit.

Emmanuel Macron avait déclaré en décembre qu'il serait pertinent de "trouver un cadre" pour dialoguer à nouveau directement avec la Russie, alors que les Etats-Unis chapeautent des négociations entre ​Kyiv et Moscou destinées à mettre fin au conflit déclenché par l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

Le président français a fait savoir mardi aux journalistes que des démarches étaient effectuées pour renouer les échanges avec Vladimir Poutine, ⁠en consultation avec Kyiv.

"Des discussions sont en cours au niveau technique", a-t-il dit, soulignant l'importance que ​les Européens restaurent leurs propres canaux de discussion avec Moscou, alors qu'ils ont ​été tenus à l'écart des ​négociations de paix menées par l'administration du président américain Donald Trump.

Volodimir Zelensky a déclaré mercredi qu'Emmanuel Macron l'avait ​appelé pour l'informer qu'il "réfléchissait à une reprise du dialogue avec ⁠les Russes". "Il sait ce que j'en pense", a ajouté le président ukrainien lors d'une interview à Kyiv accordée à France 2 et diffusée lors du JT de 20 Heures.

"L'intérêt de Poutine, c'est d'humilier l'Europe", a-t-il dit. "La pression sur Poutine n'est pas suffisante. Quand on parle de reprendre le dialogue avec Poutine, la question se pose: à quel ‌moment ? (...) Il faut dialoguer, mais en mettant des conditions."

Inquiets des ambitions militaires du président russe et de l'hypothèse que Washington pousse Kyiv à accepter un accord favorable à Moscou, les Européens s'activent pour renforcer la position de l'Ukraine dans ces négociations.

Des discussions qualifiées de "productives" ont eu lieu mercredi à Abou Dhabi entre représentants ukrainiens et russes lors d'un cycle de pourparlers organisé sous médiation américaine.

(John Irish, avec Elizabeth Pineau et Michel Rose, rédigé par ‌Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)