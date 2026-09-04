La FCC américaine demande au tribunal de rejeter la plainte déposée par Disney concernant les licences de la chaîne de télévision ABC

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(Aucun commentaire immédiat de Disney pour l'instant; plus de détails aux paragraphes 3 à 9)

par David Shepardson

La Commissionfédérale des communications (FCC) des États-Unis a demandé jeudi à un juge fédéral de rejeter le recours en justice déposé par Disney

DIS.N visant à empêcher l’examen anticipé par l’agence des licences des huit chaînes ABC détenues par le géant du divertissement.

La FCC a déclaré que si Disney obtenait gain de cause, cela empêcherait la commission d’analyser les éléments de preuve dans le cadre de son enquête en cours et entraverait les "efforts de l’agence pour enquêter et résoudre de graves allégations selon lesquelles Disney se serait livré à une discrimination illégale".

Cette affaire constitue un test pour les droits à la liberté d’expression des diffuseurs. Le président Donald Trump a demandé à plusieurs reprises que la chaîne ABC se voie retirer ses licences en raison de programmes qu’il n’apprécie pas.

Le président de la FCC, Brendan Carr, a ordonné ces réexamens anticipés en avril, alors même que le renouvellement des licences de ces chaînes n’était pas prévu avant octobre 2028. Avant avril, la FCC n’avait pas ordonné de réexamen anticipé depuis plus de 50 ans. Carr a déclaré qu’il n’avait pas encore pris de décision quant à l’opportunité de renvoyer les licences de Disney devant une commission d’audition.

Ces réexamens ont été ordonnés au lendemain de l’appel lancé par Donald Trump à ABC pour que la chaîne licencie l’animateur de l’émission de fin de soirée Jimmy Kimmel.

Le juge fédéral de district Loren AliKhan, à Washington, a fixé au 5 octobre la date de l’audience relative à cette affaire. La FCC a accepté de donner un préavis d’au moins 48 heures avant de rendre une décision visant à soumettre les licences ABC de Disney à une audience.

Trump a exhorté à plusieurs reprises les chaînes de télévision à supprimer les émissions humoristiques ou d’actualité qu’il n’apprécie pas ou qui ont tourné en dérision ou critiqué sa personne ou son administration. Il a également appelé la FCC à retirer leurs licences aux stations.

Dimanche, Trump a demandé à la FCC de réprimander ou de sanctionner Kristen Welker, correspondante à la Maison Blanche de NBC, filiale de Comcast CMCSA.O , après qu’elle ait fait remarquer que le succès du président républicain dans son soutien aux candidats politiques avait été mitigé. Carr n’a pas exclu de soumettre les licences de NBC à un réexamen anticipé.

Les chaînes de télévision ont besoin de licences de la FCC pour utiliser les ondes publiques. Bien que les retraits de licence soient extrêmement rares, les détracteurs affirment que la menace de perdre une licence peut exercer une pression sur les diffuseurs et susciter des inquiétudes quant à l’ingérence du gouvernement dans les décisions éditoriales et de programmation. Les chaînes bénéficient d’une large protection au titre du Premier Amendement en matière de choix de programmation.

Disney a déclaré dans sa plainte que la FCC cherchait à exercer des pressions et des représailles contre "un réseau qui refuse de se plier aux exigences de l’administration", qualifiant les actions de l’agence d’"atteinte extraordinaire à la liberté d’expression".