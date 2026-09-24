La famille Arnault étudie une simplification capitalistique pour LVMH

Des sacs Vuitton dans une des boutiques du groupe. (Crédit: / Adobe Stock)

Christian Dior, la maison mère de LVMH, fait part d'un projet étudié par le groupe familial Arnault en vue d'une simplification de la structure capitalistique du numéro un mondial du luxe, un projet qui commencera par l'absorption de Financière Agache par Agache, puis d'Agache par Christian Dior.

Une société cotée contrôlant LVMH serait maintenue sous la forme d'une société en commandite par actions (SCA), par la transformation simultanée de Christian Dior en SCA. Celle-ci serait à cette occasion renommée Agache SCA et aurait pour associés commandités Agache Commandité et Bernard Arnault, ce dernier conservant également la qualité de gérant.

En conséquence de cette transformation de Christian Dior en SCA, une offre publique de retrait (OPR), réglée intégralement en numéraire et sans retrait obligatoire, serait initiée par le groupe familial Arnault sur les actions Christian Dior qu'il ne détient pas. Cette OPR se déroulerait au 1er trimestre 2027, sous réserve de la décision de conformité de l'AMF.

Ces opérations seraient soumises à l'approbation des organes de gouvernance des sociétés concernées, et notamment d'une AGE de Christian Dior qui serait appelée à se prononcer en fin d'année 2026, sous réserve de l'obtention de dérogations à des situations d'offre publique obligatoire sur Christian Dior et sur LVMH, qui seraient sollicitées auprès de l'AMF.

Les actionnaires de Christian Dior qui feraient le choix de ne pas apporter leurs titres à l'OPR resteraient ainsi actionnaires d'Agache SCA, qui réunirait la participation de contrôle dans LVMH (agrégeant les participations détenues à ce jour par les sociétés Agache, Financière Agache et Christian Dior) ainsi que les autres actifs reçus d'Agache.