La faiblesse des rendements nationaux alimente l'essor des investissements de particuliers indiens à l'étranger

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investisseurs particuliers sont à l'affût d'opportunités, qu'il s'agisse des valeurs technologiques américaines ou des marchés du Kazakhstan et de la Mongolie

* Les investissements à l'étranger réalisés par les particuliers ont plus que doublé au premier semestre 2026

* Les gestionnaires d'actifs lancent de nouveaux fonds offshore, les limites actuelles en matière d'investissements à l'étranger restreignant l'offre

par Jayshree P Upadhyay et Dharamraj Dhutia

Les principaux gestionnaires de fortune indiens lancent une vague de fonds dans un centre fiscalement neutre afin d’absorber les sommes record que les investisseurs nationaux envoient à l’étranger, frustrés par la faiblesse des rendements sur le marché intérieur et désireux de s’exposer à des actifs liés à l’intelligence artificielle.

Au moins une demi-douzaine de fonds de ce type ont été lancés au cours des six derniers mois, notamment le JioBlackRock Advantage World Equity Fund cette semaine par la coentreprise entre Jio Financial JIOF.NS , la société de Mukesh Ambani, et BlackRock BLK.N , le plus grand gestionnaire d’actifs au monde.

Cet engouement pour les investissements à l’étranger pose un dilemme aux décideurs politiques, qui ont passé des années à encourager les ménages à réorienter leur épargne de l’immobilier, de l’or et des dépôts bancaires vers les actions nationales.

Le pays le plus peuplé du monde compte plus de 130 millions d’investisseurs particuliers en bourse, dont beaucoup sont à la recherche de cibles d’investissement à l’étranger, de New York au Kazakhstan, après une sous-performance persistante du marché boursier national.

« Au cours des deux dernières années, nous avons constaté une nette augmentation de la demande d’actifs internationaux », a déclaré Shobhit Mathur, cofondateur de la société de gestion Ionic Asset. « Les investisseurs ne considèrent plus l’exposition à l’étranger comme une allocation tactique, mais de plus en plus comme un élément permanent de la construction de leur portefeuille. »

Les investissements internationaux réalisés par des particuliers en Inde, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de fonds, ont plus que doublé par rapport à l’année précédente pour atteindre près de 2,3 milliards de dollars au premier semestre 2026, et sont en passe de dépasser le record de 2,65 milliards de dollars enregistré sur l’ensemble de l’année 2025, selon les données de la banque centrale, la Banque de réserve de l’Inde (RBI).

Ankit Khandelwal, un investisseur de 41 ans résidant à Kota, dans l’État du Rajasthan, à l’ouest de l’Inde, fait partie de ces investisseurs. Il investit dans des fonds négociés en bourse (ETF) et dans des sociétés cotées sur des marchés tels que le Kazakhstan et la Mongolie.

« Cela a commencé comme une expérience, mais depuis, les meilleurs rendements à l’étranger et la faiblesse persistante de la roupie m’ont conduit à augmenter la part internationale de mon portefeuille à plus de 60 %, contre environ 5 % début 2025 », a déclaré M. Khandelwal, qui est conseiller en import-export auprès d’entreprises, ajoutant qu’il s’y connaît en matière de sociétés minières, métallurgiques et énergétiques à travers le monde.

La roupie indienne a atteint un plus bas historique cette année, alors que le marché boursier du pays subissait des ventes massives de la part des investisseurs institutionnels et que l’économie était frappée par la hausse des coûts énergétiques liée à la guerre en Iran. Ce pays d’Asie du Sud plafonne les transferts de fonds vers l’étranger à 250 000 dollars par an et par personne, car sa monnaie n’est pas entièrement convertible.

L’indice de référence Nifty 50 .NSEI a reculé de 5,3 % au cours des deux dernières années, contre une hausse de 47 % pour l’indice MSCI Emerging Markets .dMIEF00000PUS et de 32 % pour le S&P 500 .SPX aux États-Unis.

Les valorisations élevées et le manque de titres liés à l’IA ont également pesé sur les rendements des actions locales.

Il n’est donc pas étonnant que les ouvertures de comptes de trading de détail pour les investissements nationaux aient chuté d’un quart pour s’établir à 33 millions au cours de l’exercice clos en mars 2026, selon les données des dépositaires indiens.

GIFT CITY

La RBI limite les fonds indiens à un investissement cumulé maximal de 7 milliards de dollars à l’étranger et à une limite de 1 milliard de dollars par gestionnaire d’actifs individuel. Ces limites étant presque épuisées, les fonds ne peuvent pas créer de nouvelles parts pour investir à leur guise, même si la demande augmente.

Mais ces limites ne s’appliquent pas aux fonds d’investissement à l’étranger des gestionnaires d’actifs nationaux lancés via la plateforme fiscalement neutre GIFT City, située dans l’État du Gujarat, à l’ouest de l’Inde.

Ainsi, outre JioBlackRock, HDFC Asset Management, Parag Parikh et Aditya Birla Sun Life ont lancé de tels fonds au cours des six derniers mois.

D’autres fonds nationaux investissant dans des actions étrangères sont également très recherchés, malgré les limites imposées par la RBI. Les actifs des fonds de fonds étrangers ont augmenté de 42 % en glissement annuel pour atteindre 488 milliards de roupies en septembre, tandis que le nombre d’investisseurs inscrits pour ce type de placements a grimpé de 34 % pour atteindre près de 2 millions, selon les données publiées par l’Association des fonds communs de placement en Inde.

Le manque de possibilités d’investissement à l’étranger pour les investisseurs indiens a conduit certains ETF étrangers à se négocier avec des primes importantes par rapport à leur valeur liquidative.

L’un de ces fonds, le Motilal Oswal Nasdaq Q50 ETF, s’est parfois négocié en septembre avec une prime allant de 65 % à 80 % par rapport à la valeur de son portefeuille sous-jacent, tandis que certains ETF étrangers de Mirae Asset affichaient des primes comprises entre 27 % et 58 %.

PRUDENCE DES AUTORITÉS DE RÉGULATION

Les investisseurs particuliers se précipitent également pour s’exposer directement aux actions américaines et à d’autres titres étrangers, les courtiers à bas prix Groww BILO.NS , Zerodha et Angel One ANGO.NS ayant lancé ce mois-ci des plateformes d’investissement fractionné.

Des tendances d’investissement similaires se dessinent sur plusieurs marchés, notamment en Chine , où les régulateurs ont renforcé la surveillance des canaux non officiels par lesquels des fonds sont transférés à l’étranger.

Les autorités indiennes se montrent prudentes face aux flux de capitaux sortants générés par ces investissements, mais n’envisagent pas de mesures pour les freiner, ont déclaré à Reuters trois responsables des autorités de régulation indiennes.

Les e-mails adressés à l’autorité de régulation des marchés indiens et à la RBI, qui fixe les limites des investissements à l’étranger, sont restés sans réponse.

Certains dirigeants du secteur ont fait part de leur prudence.

«Les marchés indiens n’ont pas généré de rendements et les marchés étrangers semblent attractifs», a déclaré Swarup Mohanty, directeur général de Mirae Asset Investment Managers. «Si l’on souhaite investir à des fins de diversification, cela ne pose pas de problème, mais investir uniquement pour rechercher des rendements à court terme est préoccupant.»

(1 dollar = 95,1350 roupies indiennes)