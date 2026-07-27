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La FAA retarde des vols aux aéroports de New York et de Philadelphie
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 22:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions dans les paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé lundi qu'elle ralentissait les vols à destination de trois aéroports de la région de New York et de l'aéroport international de Philadelphie en raison de conditions météorologiques difficiles et d'un manque de personnel chargé du contrôle aérien.

Les problèmes de personnel au Centre de contrôle du trafic aérien de New York affectent les vols aux aéroports John F. Kennedy, LaGuardia et Newark Liberty International. Selon FlightAware, entre 20 % et 30 % des vols ont été annulés dans ces quatre aéroports.

Les retards au sol s’élèvent en moyenne entre 71 et 149 minutes, a précisé la FAA. La FAA s’efforce toujours de remédier à une pénurie persistante de personnel de contrôle aérien. Le mois dernier, la FAA a prolongé les restrictions de vol dans les trois principaux aéroports de la région de New York.

Le nombre de contrôleurs aériens certifiés au Centre de contrôle d’approche radar terminal de la région de New York (NYATRAC) ne représente toujours que 57 % des niveaux visés.

Cette pénurie a entraîné des retards de vols et contraint les contrôleurs de nombreuses installations à effectuer des heures supplémentaires obligatoires et à travailler six jours par semaine.

La FAA a prolongé ces restrictions à Newark jusqu’à l’été 2027 et aux aéroports JFK et LaGuardia de New York jusqu’à fin octobre 2028. Elle prolonge également l’assouplissement des exigences minimales en matière de vols aux aéroports JFK, LaGuardia et Reagan Washington National jusqu’à fin 2027.

En mai 2025, la FAA a imposé d’importantes réductions de vols à Newark à la suite d’une série de perturbations majeures survenues au hub d’United Airlines UAL.O , qui ont paralysé des centaines de vols et suscité des inquiétudes quant au vieillissement du système américain de contrôle du trafic aérien. La FAA prolonge ces réductions jusqu’en octobre 2027.

La FAA a déclaré que les pénuries de personnel de contrôle aérien à Newark « ne s’amélioreront pas de manière significative » avant octobre 2027.

En vertu des exigences minimales en matière de trafic aérien, les compagnies aériennes peuvent perdre leurs créneaux de décollage et d’atterrissage dans les aéroports saturés si elles ne les utilisent pas au moins 80 % du temps. La dernière dérogation accordée par la FAA permet aux compagnies aériennes d’effectuer 10 % de vols en moins. La FAA avait déjà accordé une série de dérogations pour remédier aux problèmes de personnel qui persistent depuis des années à JFK et à LaGuardia.

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