La FAA rétablit l'habilitation de Boeing à certifier les appareils 737 MAX et 787

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails supplémentaires, confirmation de la FAA et commentaire de Boeing aux paragraphes 3 à 13)

* La FAA autorisera Boeing à délivrer des certificats pour tous les avions 737 MAX et 787 à partir de la semaine prochaine

* L'agence avait révoqué l'autorisation de Boeing pour le MAX en 2019 et celle pour le 787 en 2022

* La FAA a déclaré qu'elle poursuivrait les inspections, les audits et la surveillance du système de production de Boeing

par David Shepardson

La Federal Aviation Administration (FAA) a annoncé vendredi qu’elle autoriserait Boeing BA.N à délivrer des certificats de navigabilité pour tous les avions 737 MAX et 787 à partir de la semaine prochaine, une étape importante pour le constructeur aéronautique américain alors qu’il accélère sa production. La FAA a précisé que “cette décision fait suite à plusieurs mois d’examen approfondi des données et des questions de sécurité, qui ont démontré une qualité de production constante, et reflète la confiance de la FAA dans la capacité de Boeing à délivrer des certificats de navigabilité sous la supervision de la FAA”.

Cette décision a été rapportée pour la première fois par Reuters. La FAA avait retiré à Boeing le pouvoir d’approuver individuellement les appareils MAX en 2019, à la suite d’un deuxième accident mortel impliquant un MAX en Éthiopie, puis celui concernant les Boeing 787 en 2022, en raison de problèmes de qualité de production.

En septembre, la FAA a autorisé Boeing à reprendre la délivrance de certificats de navigabilité pour les 737 MAX et les 787 en alternance chaque semaine.

“Au cours des huit derniers mois, la FAA a constaté des résultats comparables en matière de qualité de production, que ce soit lorsque Boeing délivrait les certificats de navigabilité ou lorsque la FAA les délivrait elle-même”, a déclaré l’agence, ajoutant qu’elle poursuivrait ses inspections, ses audits et la surveillance du système de production de Boeing. Boeing a déclaré qu’il continuerait “à travailler sous la supervision de la FAA pour construire des avions commerciaux sûrs et de haute qualité, conformes à toutes les exigences de certification de navigabilité”. Dans une interview accordée cette semaine à Reuters, l’administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré que Boeing “s’en sortait beaucoup mieux”. Il a ajouté que l’objectif était “non pas d’assouplir nos exigences en matière de conformité réglementaire chez Boeing, mais d’adopter une approche plus collaborative dans le processus décisionnel”.

Cette décision intervient alors que Boeing cherche à augmenter la production du 737 MAX.L’année dernière, la FAA a relevé le plafond de production mensuel de Boeing à 42 appareils, mettant fin à la limite de 38 appareils imposée après l’éclatement en vol d’un panneau à bord d’un MAX 9 neuf d’Alaska Airlines en janvier 2024.

En mai, M. Bedford avait déclaré que l’agence soutenait la décision de Boeing de porter la production à 47 appareils par mois et s’attendait à ce que la société cherche à augmenter encore ses capacités.

M. Bedford a également indiqué qu’il s’attendait à ce que le 737 MAX 7 soit certifié cet été et que le MAX 10, plus grand, soit homologué avant la fin de l’année.

Le MAX 7 est une version raccourcie des deux modèles déjà en service, les MAX 8 et 9, qui ont accumulé des dizaines de milliers d’heures de vol.

Le constructeur aéronautique américain a également connu des retards dans la certification de son gros-porteur 777X.