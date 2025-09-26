La FAA rend à Boeing une partie de son autorité de certification pour le 737 MAX et le 787

(Plus de détails sur les actions de la FAA) par David Shepardson

La Federal Aviation Administration (FAA) autorisera Boeing BA.N à délivrer des certificats de navigabilité pour certains avions 737 MAX et 787 à partir de la semaine prochaine, après avoir conservé cette autorité pendant des années, a déclaré l'agence.

La FAA a retiré à Boeing le droit d'approuver des avions MAX individuels en 2019 après un deuxième accident mortel du MAX en Éthiopie et pour les avions Boeing 787 en 2022 en raison de problèmes de qualité de production.

Boeing et la FAA délivreront des certificats de navigabilité en alternance à partir du 29 septembre, a déclaré la FAA, confirmant une information de Reuters. L'action de Boeing a augmenté de près de 5 % à la suite de cette annonce.

Cette mesure n'entraînera pas de nouvelles livraisons, mais elle montre que la FAA reconnaît les progrès accomplis par Boeing en matière de sécurité et de qualité.

"La FAA n'autorisera cette avancée que si elle est convaincue qu'elle peut être réalisée en toute sécurité", a déclaré la FAA.

"Cette décision fait suite à un examen approfondi de la qualité de la production de Boeing et permettra à nos inspecteurs d'exercer une surveillance accrue du processus de production. La FAA continuera à assurer une surveillance directe et rigoureuse des processus de production de Boeing."

Boeing n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

La FAA a imposé un plafond de production de 38 avions 737 MAX par mois au début de 2024 après un incident d'éruption de la cabine en plein vol impliquant un nouvel avion MAX d'Alaska Airlines AAL.O auquel il manquait quatre boulons.

La FAA a déclaré vendredi que Boeing n'avait pas demandé d'augmentation de la cadence de production mais que si elle le faisait, "les inspecteurs de sécurité de la FAA sur place mèneront une planification et des examens approfondis avec Boeing pour déterminer s'ils peuvent produire plus d'avions en toute sécurité."

Bryan Bedford, administrateur de la FAA, a déclaré ce mois-ci à Reuters que tout changement serait guidé par les recommandations des inspecteurs de première ligne de la FAA.

Au début du mois, la FAA a proposé une amende de 3,1 millions de dollars à l'encontre de Boeing pour une série de violations des règles de sécurité.

La FAA a déclaré avoir constaté des centaines de violations du système de qualité dans l'usine 737 du constructeur à Renton, Washington, et dans l'usine de fuselage 737 du sous-traitant de Boeing Spirit AeroSystems SPR.N à Wichita, Kansas, de septembre 2023 à février 2024.

La FAA a également déclaré que Boeing avait présenté deux avions en mauvais état de vol à l'agence pour approbation.

L'incident d'Alaska Airlines a incité le ministère américain de la justice, sous la direction du président Joe Biden, à ouvrir une enquête criminelle et à déclarer que Boeing ne respectait pas un accord de poursuite différée conclu en 2021 après que l'entreprise eut trompé la FAA au cours du processus de certification réglementaire du 737 MAX.