 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Canada passe en déficit commercial en octobre
information fournie par Boursorama avec AFP 08/01/2026 à 18:09

Le commerce canadien est passé d'un surplus à un déficit en octobre, mois au cours duquel les exportations vers d'autres pays que les États-Unis ont toutefois atteint "un sommet inégalé", a annoncé jeudi Statistique Canada.

Des containers dans le port de Vancouver (illustration) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Des containers dans le port de Vancouver (illustration) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le surplus enregistré en septembre, estimé à 243 millions de dollars, s'est transformé en déficit de 583 millions de dollars (361 millions d'euros) le mois suivant.

En plein conflit commercial avec son voisin du sud et principal partenaire économique, le Canada a vu ses exportations totales progresser de 2,1% tandis que les importations ont augmenté de 3,4% en octobre.

Les négociations entre Ottawa et Washington sont au point mort depuis ce même mois au cours duquel le président des États-Unis Donald Trump, frustré par une publicité canadienne diffusé sur des chaînes américaines, a rompu les discussions avec le gouvernement de Mark Carney.

"Les exportations vers les pays autres que les États-Unis ont progressé de 15,6% pour atteindre un sommet inégalé en octobre", souligne l'institut de la statistique dans un communiqué.

Le commerce canadien avec les États-Unis demeure excédentaire en octobre, mais le surplus s'est rétréci pour passer de 8,4 milliards de dollars le mois précédent à 4,8 milliards de dollars.

Les exportations d'or, d'argent et de métaux "ont affiché la plus forte augmentation", comme le mois précédent, précise l'institut, qui note que "malgré la hausse globale, les exportations ont reculé" dans de nombreuses catégories de marchandises.

En excluant les expéditions d'or, les exportations totales ont fléchi de 2,5% en octobre.

"L'explosion des prix et de la demande pour ce métal précieux masque en partie les effets des droits de douane imposés par Washington dans les données commerciales", a réagi dans une note de recherche Jocelyn Paquet, économiste à la Banque nationale.

Après avoir diminué en septembre, les importations ont elles rebondi, principalement celles des ordinateurs (+32%), pour atteindre un "sommet" en octobre.

"Les exportateurs canadiens demeurent confrontés aux droits de douane américains et à l'incertitude entourant les renégociations de l'accord ACEUM (accord de libre-échange nord-américain)", a réagi dans une note Katherine Judge, économiste à la banque CIBC.

Elle juge peu probable qu'une amélioration survienne avant la dissipation de cette incertitude en 2026.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Manifestants devant un bâtiment fédéral à Saint Paul, Minnesota, le 8 janvier 2026 ( AFP / Octavio JONES )
    Manifestation à Minneapolis après la mort d'une femme tuée par un policier de l'immigration
    information fournie par AFP 08.01.2026 18:14 

    Des centaines de personnes se sont rassemblées jeudi matin devant un bâtiment fédéral en banlieue de Minneapolis, faisant face à de nombreux policiers armés, pour protester contre les conditions de la mort la veille d'une habitante tuée par la police de l'immigration ... Lire la suite

  • Combo de photos d'archives, créé le 18 décembre 2025, montrant le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et son prédécesseur (2019-2022) Jair Bolsonaro ( AFP / DANTE FERNANDEZ )
    Lula met un frein aux espoirs de réduction de peine de Bolsonaro
    information fournie par AFP 08.01.2026 18:01 

    Le président brésilien Lula a censuré jeudi une loi adoptée par le Parlement prévoyant une forte réduction de la durée de l'incarcération de son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui purge une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat. ... Lire la suite

  • Simon Harris, le 30 avril 2025, à Valence (Espagne) ( AFP / JOSE JORDAN )
    Accord UE-Mercosur : l'Irlande va voter contre
    information fournie par Boursorama avec Media Services 08.01.2026 18:00 

    Cette opposition ne devrait pas suffire à faire échouer l'adoption du projet d'accord par la Commission européenne, qui se fera vendredi 9 janvier à la majorité qualifiée. L'Irlande votera contre l'accord commercial de l'Union européenne avec le Mercosur lors d'un ... Lire la suite

  • (Crédits: Unsplash - Annie Spratt)
    Donald Trump et le Groenland, quand géopolitique et économie s’entremêlent
    information fournie par The Conversation 08.01.2026 18:00 

    Les ambitions de Donald Trump pour le Groenland peuvent surprendre, mais les prétentions des États-Unis sur le « continent blanc » ne datent pas d'aujourd'hui. Et les raisons de s'y intéresser ne manquent pas. Le 22 décembre 2024, le président élu des États-Unis ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank