 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Manifestation à Minneapolis après la mort d'une femme tuée par un policier de l'immigration
information fournie par AFP 08/01/2026 à 16:30

Manifestants devant un bâtiment fédéral à Saint Paul, Minnesota, le 8 janvier 2026 ( AFP / Octavio JONES )

Manifestants devant un bâtiment fédéral à Saint Paul, Minnesota, le 8 janvier 2026 ( AFP / Octavio JONES )

Des centaines de personnes se sont rassemblées jeudi matin devant un bâtiment fédéral en banlieue de Minneapolis, faisant face à de nombreux policiers armés, pour protester contre les conditions de la mort la veille d'une habitante tuée par la police de l'immigration américaine.

De brefs affrontements ont eu lieu et au moins deux personnes ont été arrêtées, a constaté un photographe de l'AFP.

Au cri de "ICE (police de l'immigration, ndlr) dehors maintenant!", les manifestants contestent la version officielle de la légitime défense, défendue la veille par Donald Trump et son gouvernement.

Selon l'administration, la victime, une femme de 37 ans, aurait tenté de tuer des policiers avec sa voiture.

Une version de nouveau défendue par Donald Trump lors d'un entretien avec des journalistes du New York Times publié jeudi. "Je ne veux voir personne se faire tirer dessus", a-t-il cependant ajouté.

Cette explication officielle est vigoureusement contestée, vidéos à l'appui, par les autorités locales, dont le gouverneur démocrate de l'Etat Tim Walz, qui a dénoncé une "machine de propagande".

"Le désir de descendre dans la rue pour protester et dénoncer à quel point cette administration a tort est, en ce moment, un devoir patriotique - mais cela doit se faire en toute sécurité", a-t-il lancé mercredi soir.

Le maire démocrate de la ville Jacob Frey a lui aussi qualifié les récits des responsables fédéraux de "conneries", affirmant que la conductrice n'avait jamais représenté un danger pour quiconque.

- Mère de famille -

Les faits ont eu lieu alors que la police fédérale de l'immigration (ICE) menait depuis mardi une vaste série d'opérations impliquant environ 2.000 policiers dans cette grande ville du nord des Etats-Unis et sa banlieue.

Des agents de police arrivent à Minneapolis, le 7 janvier 2026, où un policier de l'immigration a tué une femme lors d'une opération ( AFP / Kerem YUCEL )

Des agents de police arrivent à Minneapolis, le 7 janvier 2026, où un policier de l'immigration a tué une femme lors d'une opération ( AFP / Kerem YUCEL )

Plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux semblent mettre à mal la version défendue par les autorités.

Dans plusieurs d'entre elles, montrant la même scène sous plusieurs angles, on voit le SUV de la victime qui bloque le passage d'un convoi de la police de l'immigration.

Plusieurs policiers demandent à la conductrice de sortir de sa voiture. L'un d'eux tente d'ouvrir la portière. Mais alors que la voiture redémarre vers la droite pour s'éloigner des agents, un policier placé à l'avant-gauche du véhicule, ouvre le feu à plusieurs reprises.

La voiture de la victime va alors s'encastrer dans une autre garée un peu plus loin.

Le FBI est en charge de l'enquête. La victime, Renée Nicole Good, était de nationalité américaine et mère de famille.

Des affiches la montrant, blonde et souriante, sont apparues dans Minneapolis, au-dessus des mots: "assassinée par ICE".

"Je tiens à ce que chaque agent de l'ICE sache que son président, son vice-président et l'ensemble de l'administration le soutiennent", a dit sur X le vice-président JD Vance avant d'ajouter: "Nous allons travailler encore plus dur pour faire respecter la loi".

- 10.000 nouveaux agents depuis l'été -

Dans une conférence de presse mercredi soir, la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem a insisté sur le fait que la victime avait "suivi et entravé le travail de (la police) tout au long de la journée".

Elle a ajouté que le policier de l'immigration qui a ouvert le feu avait été, lors d'une précédente mission en juin, percuté par une voiture "et traîné sur plusieurs mètres".

Donald Trump a fait de la lutte contre l'immigration clandestine l'un des principaux axes de sa politique intérieure.

ICE a lancé une vaste campagne de recrutement l'été dernier, attirant environ 10.000 nouveaux agents - suscitant des craintes sur leur manque d'entraînement.

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, quelque 70 millions de dollars ont été dépensés par cette agence fédérale dans les catégories "armes légères, munitions et accessoires".

A plusieurs reprises ces derniers mois, des personnes sont mortes, souvent accidentellement, en tentant d'échapper aux contrôles. Des agents de ICE ont également plusieurs fois ouvert le feu sur des conducteurs qui tentaient de les renverser, selon la version de l'administration, faisant au moins un mort en septembre à Chicago.

Valeurs associées

NEW YORK TIMES -A-
71,685 USD NYSE +0,61%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

7 commentaires

  • 13:30

    ICE sont des cow boys.....qui tire sur tout ce qui bouge......la vidéo parle d'elle même......UNE FAKE NEWS de plus de TRUMP

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'équipementier automobile Dumarey Powerglide va fermer son usine strasbourgeoise d'ici à la fin d'année, entraînant la suppression de 320 emplois ( AFP / FREDERICK FLORIN )
    Automobile: 320 emplois supprimés chez l'équipementier Dumarey à Strasbourg
    information fournie par AFP 08.01.2026 17:01 

    L'équipementier automobile Dumarey Powerglide va fermer son usine strasbourgeoise d'ici à la fin d'année, entraînant la suppression de 320 emplois, après que son principal client, l'équipementier ZF, a mis fin prématurément à leur contrat. "On a informé hier le ... Lire la suite

  • Des Palestiniens passent devant des bâtiments détruits dans un quartier fortement endommagé par la guerre, dans la ville de Gaza
    Gaza: Israël tue quatre Palestiniens, frappe un site de tirs de roquettes
    information fournie par Reuters 08.01.2026 16:58 

    Les forces israéliennes ont tué au moins quatre Palestiniens lors de deux frappes distinctes dans la bande de Gaza jeudi, ont indiqué les autorités locales, quelques heures après que l'armée a déclaré avoir frappé un site de lancement de roquettes. Selon des ‍médecins, ... Lire la suite

  • Laurent Vinatier comparaît devant le tribunal de Moscou
    Russie: Le chercheur français Laurent Vinatier libéré
    information fournie par Reuters 08.01.2026 16:58 

    Emprisonné en Russie depuis 2024, le chercheur français Laurent Vinatier a été remis en liberté, a annoncé ‍jeudi sur X le président français, Emmanuel Macron, confirmant des informations publiées plus tôt par plusieurs agences de presse russes. "Notre compatriote ... Lire la suite

  • Le logo de l'entreprise de chimie allemande Bayer. (Crédit: / Bayer)
    La FDA a accepté une demande de Bayer pour un traitement de la maladie de Pompe
    information fournie par Zonebourse 08.01.2026 16:57 

    AskBio (filiale de Bayer) a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté sa demande de Diagnostical New Drug (IND) pour AB-1009, une thérapie génique du virus adéno-associé (AAV) en cours de développement pour le traitement de la maladie ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank