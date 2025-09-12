 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La FAA propose d'infliger une amende de 3,1 million de dollars à Boeing pour manquements à la sécurité
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 18:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Federal Aviation Administration (FAA) a proposé vendredi d'infliger à Boeing

BA.N une amende de 3,1 million de dollars pour une série de violations des règles de sécurité, y compris des actions liées à l'urgence en vol du 737 MAX 9 d'Alaska Airlines en janvier 2024, et pour avoir interféré avec l'indépendance des responsables de la sécurité.

La FAA a constaté des centaines de violations du système de qualité dans l'usine 737 de Boeing à Renton, Washington, et dans l'usine 737 de Spirit AeroSystems SPR.N , sous-traitant de Boeing, à Wichita, Kansas.

La FAA a également déclaré que Boeing lui avait présenté deux avions en mauvais état de vol pour obtenir des certificats de navigabilité et qu'elle n'avait pas respecté les règles de son système de qualité.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
13,0000 USD NASDAQ +0,39%
BOEING CO
218,085 USD NYSE -0,88%
SPIRIT AERO HLDG-A
39,030 USD NYSE -0,57%
