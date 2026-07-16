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La FAA propose d'infliger une amende à United Airlines pour des infractions présumées liées à la drogue et à l'alcool
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 17:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé jeudi qu'elle proposait d'infliger une amende de 255 000 dollars à United Airlines UAL.O pour violation présumée de la réglementation américaine en matière de drogues et d'alcool.

La FAA reproche à United d'avoir autorisé un agent de bord à exercer des fonctions sensibles en matière de sécurité sur 47 vols entre 2024 et 2025 sans évaluation par un spécialiste des troubles liés à la toxicomanie, sans test de dépistage de drogues négatif vérifié avant la reprise du service ni sans tests de suivi. L'agence a indiqué qu'United avait licencié cet agent de bord en 2021 pour avoir refusé de se soumettre à un test de dépistage, puis l'avait réembauché par la suite.

United n'a pas souhaité faire de commentaire dans l'immédiat. En avril, la FAA avait proposé d'infliger une amende de 255 000 dollars à American Airlines AAL.O et de 304 000 dollars à Southwest Airlines LUV.N pour violation de la réglementation en matière de drogues et d'alcool.

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