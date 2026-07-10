La FAA prolonge d'un an la réduction du nombre de vols à l'aéroport O'Hare de Chicago

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de United et d'American aux paragraphes 8 et 9) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis a annoncé vendredi qu'elle prolongerait d'un an la réduction de 10% du nombre de vols à l'aéroport O'Hare de Chicago afin d'éviter les retards et de répondre aux inquiétudes concernant la congestion de ce hub très fréquenté d'United Airlines UAL.O et d'American Airlines

AAL.O . En avril, l'agence avait annoncé qu'elle limiterait le nombre d'arrivées et de départs à O'Hare à 2 708 par jour, du 17 mai au 24 octobre, obligeant les deux grands transporteurs à revoir leurs plans à la baisse, ce qui revenait à maintenir l'activité à un niveau proche de celui de l'année dernière afin d'éviter que les retards généralisés ne se reproduisent. La FAA a déclaré vendredi que ces restrictions resteraient désormais en vigueur jusqu'à fin octobre 2027.

Les compagnies aériennes avaient prévu d’assurer 3.080 vols quotidiens cet été, soit environ 15% de plus que l’année dernière. Cette décision montre que l’administration Trump adopte une ligne dure dans la course à la capacité entre les deux transporteurs dans cette ville très fréquentée du Midwest, soulignant les limites de la croissance dans les aéroports confrontés à des contraintes d’infrastructure.

United et American se sont toutes deux développées à Chicago, où elles se disputent des parts de marché dans l’une des plaques tournantes les plus importantes du pays.

Malgré ces réductions, l’aéroport O’Hare a tout de même connu d’importants retards ces dernières semaines en raison de travaux sur les pistes et de conditions météorologiques défavorables.

La FAA avait précédemment déclaré que la surcharge horaire d’O’Hare reflétait la dynamique concurrentielle entre les deux plus grands transporteurs de l’aéroport, et avait rejeté les appels à utiliser les nouveaux horaires de l’été 2026 comme référence, estimant que cela pourrait encourager les compagnies aériennes à déposer des horaires irréalistes afin d’améliorer leur position de négociation.

Les performances de l’été dernier ont mis en évidence ces risques. Seuls environ 56% des départs et 58% des arrivées ont été assurés à l’heure, la congestion et les travaux de construction ayant ralenti le trafic.

Ces restrictions avaient initialement été présentées comme une mesure temporaire liée aux travaux de construction et devaient prendre fin à la fin de la saison estivale. Les deux compagnies aériennes ont salué cette décision. American a déclaré qu’il s’agissait d’“une décision prudente qui contribuera à maintenir la stabilité opérationnelle, à améliorer la fiabilité, à réduire les retards et à offrir une expérience de voyage plus prévisible”.

United a déclaré que cette décision renforcerait la fiabilité de l’aéroport O’Hare, ajoutant qu’à mesure que le projet de travaux progresse et que la capacité de l’aéroport augmente, la compagnie “se réjouissait de la poursuite de la croissance de son hub d’attache”.