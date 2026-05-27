La FAA ordonne à SpaceX d'enquêter sur l'incident survenu avec le propulseur du Starship

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration de la FAA au paragraphe 1, et de détails sur le lancement aux paragraphes 5, 8 et 9) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis a ordonné à SpaceX d'enquêter sur les raisons pour lesquelles son propulseur Starship a subi un incident et s'est écrasé dans le golfe du Mexique lors d'un vol d'essai la semaine dernière, a déclaré l'agence mercredi.

La FAA a déclaré avoir déterminé que le lancement du vol 12 de SpaceX Starship, le 22 mai, s'était soldé par un incident impliquant son propulseur Super Heavy alors qu'il retournait vers le golfe du Mexique après la séparation des étages.

SpaceX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

La FAA a ajouté qu'aucun blessé parmi la population ni aucun dommage aux biens publics n'avaient été signalés. La FAA a déclaré qu'elle superviserait l'enquête menée par SpaceX, qu'elle participerait à chaque étape du processus et qu'elle approuverait le rapport final de l'entreprise, y compris les mesures correctives éventuelles. Le 12e vol d'essai de SpaceX d'un prototype de Starship depuis 2023, et le premier de sa version V3, s'est déroulé avec succès sur la plupart des points vendredi. Il a déployé un ensemble de satellites factices et effectué un amerrissage contrôlé du vaisseau spatial dans l'océan Indien. Mais il n'a pas réussi à réaliser un atterrissage contrôlé du propulseur Super Heavy, qui a chuté dans le golfe.

L'enquête vise à renforcer la sécurité publique, à déterminer la cause de l'accident et à identifier les mesures à prendre pour éviter qu'il ne se reproduise, a déclaré la FAA.

La FAA approuvera la reprise des vols du véhicule Starship-Super Heavy après s'être assurée qu'aucun système, processus ou procédure lié à l'incident ne compromet la sécurité publique.

Starship est essentiel pour réduire les coûts de lancement de SpaceX, développer son activité de satellites Starlink – sa principale source de revenus – et soutenir de futurs projets tels que l'informatique spatiale, le déploiement de satellites de centres de données IA en orbite et les missions habitées vers la Lune et, potentiellement, vers Mars.

La société a dépensé plus de 15 milliards de dollars pour développer ce qu'elle espère voir devenir une fusée entièrement réutilisable, capable de transporter des charges utiles bien plus importantes que les systèmes de lancement existants.