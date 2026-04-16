La FAA met un frein à la guerre de territoire des compagnies aériennes à Chicago O'Hare en limitant les vols d'été

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La FAA plafonne le nombre de vols quotidiens à O'Hare à 2 708, mettant ainsi un frein à la course à la capacité entre United et American

* American Airlines soutient ce plafond, estimant qu'il préserve la concurrence et la fiabilité

* Limites basées sur les horaires de 2025; pénalités allant jusqu'à 75 000 $ par vol excédentaire

(Réécriture du premier paragraphe; ajout de commentaires du DOT, d'American Airlines et de plus amples détails sur l'ordonnance de la FAA) par Rajesh Kumar Singh

L'Administration fédérale de l'aviation américaine a plafonné jeudi les vols d'été à Chicago O'Hare, s'immisçant dans une bataille qui s'intensifie entre United Airlines UAL.O et American Airlines AAL.O après qu'une augmentation des horaires ait menacé de submerger l'aéroport.

L'agence limitera le nombre d'arrivées et de départs à 2 708 par jour à O'Hare du 17 mai au 24 octobre, obligeant les transporteurs à revoir leurs plans à la baisse et à maintenir les opérations à un niveau proche de celui de l'année dernière afin d'éviter que les retards généralisés ne se reproduisent.

Cette décision met un terme à la course aux capacités à laquelle se livrent les deux transporteurs dans l'une des principales plates-formes aéroportuaires du pays, soulignant ainsi les limites de la croissance dans les aéroports confrontés à des contraintes d'infrastructure.

LA CONCURRENCE EST CONTRÔLÉE

La FAA a déclaré que les dépassements d'horaires à O'Hare reflétaient la dynamique de la concurrence entre les deux plus grandes compagnies aériennes de l'aéroport et a rejeté les appels à utiliser les nouveaux horaires de l'été 2026 comme base de référence, déclarant que cela pourrait encourager les compagnies aériennes à déposer des horaires irréalistes pour améliorer leur position dans les négociations.

United et American se sont toutes deux développées à Chicago, alors qu'elles se disputent des parts de marché dans l'un des plus importants hubs du pays.

Les programmes publiés pour les jours de pointe de l'été 2026 ont dépassé les 3 080 opérations quotidiennes, soit près de 15 % de plus qu'un an plus tôt, alors même que les travaux de construction et d'autres contraintes persistent, a déclaré la FAA.

Les performances de l'été dernier ont montré les risques. Seuls 56 % des départs et 58 % des arrivées ont eu lieu à l'heure, les embouteillages et les travaux ayant ralenti le trafic.

LES RETARDS OBLIGENT À INTERVENIR

Plutôt que de permettre aux compagnies aériennes de tester à nouveau ces limites, les autorités de régulation sont intervenues rapidement en fixant un plafond qui, selon elles, empêcherait les retards de s'aggraver.

"Si vous réservez un billet, nous voulons que vous et votre famille ayez la certitude que vous voyagerez sans retards et annulations interminables", a déclaré le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy.

United a déclaré qu'elle examinait l'ordonnance et qu'elle présenterait les prochaines étapes une fois cet examen terminé.

American a déclaré qu'elle soutenait cette mesure, la qualifiant de moyen de préserver une "concurrence raisonnable" tout en minimisant les perturbations pendant la saison estivale, qui est très chargée. Le transporteur a déclaré qu'il avait obtenu suffisamment de vols dans le cadre du plan de la FAA pour assurer le bon fonctionnement du hub d'O'Hare et atteindre ses objectifs stratégiques, ajoutant que les limites permettraient d'améliorer la fiabilité et de réduire les retards pour les voyageurs.

Les réductions seront allouées sur la base des programmes approuvés des compagnies aériennes pour l'été 2025, ce qui freinera les plans de croissance plus récents et limitera la capacité des transporteurs à gagner des parts de marché grâce à des ajouts de dernière minute.

Les restrictions sont conçues comme une mesure temporaire liée à la construction et doivent expirer à la fin de la saison estivale.

Les compagnies aériennes qui ne respectent pas ce plafond s'exposent à des pénalités pouvant aller jusqu'à 75 000 dollars par vol.