La FAA émet une directive pour résoudre le problème des disjoncteurs du Boeing 737

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des déclarations de Boeing et de Southwest aux paragraphes 3 à 7) par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation a annoncé mercredi qu'elle avait émis une consigne de navigabilité pour tous les Boeing BA.N 737 MAX 8 et 8200 afin de résoudre un problème de disjoncteur qui pourrait entraîner un dysfonctionnement causant des températures excessivement élevées dans la cabine et le poste de pilotage.

La directive exige la révision du manuel de vol de l'avion dans les 30 jours afin de fournir à l'équipage de conduite des procédures d'exploitation si un certain disjoncteur se déclenche, provoquant un dysfonctionnement de l'air conditionné. La FAA a déclaré que la directive concernait 2 119 avions dans le monde, dont 771 immatriculés aux États-Unis.

Boeing a déclaré qu'il soutenait la directive qui rend obligatoire les conseils qu'il a publiés le mois dernier. "Nous sommes en train de mettre au point une solution technique pour éliminer la possibilité de ce défaut électrique", a déclaré Boeing.

La FAA a indiqué que deux incidents en vol ont été récemment signalés, au cours desquels les températures ont fortement augmenté à bord de l'avion. Boeing a déclaré que la cause première était un défaut du fil de terre dans le système de conditionnement d'air.

La FAA a déclaré que le dysfonctionnement du système de climatisation pouvait provoquer une température excessivement élevée et incontrôlable, ce qui "pourrait entraîner des blessures ou une incapacité du personnel navigant et des passagers, ce qui pourrait entraîner l'incapacité de maintenir la sécurité du vol et de l'atterrissage".

Boeing a déclaré qu'il s'attendait à ce que le correctif soit prêt pour les 737 MAX 7 et 10 avant la certification et qu'il ne s'attendait pas à ce que ce problème affecte le calendrier de certification.

Southwest Airlines LUV.N , qui a connu l'un des incidents signalés, a déclaré être en contact étroit avec la FAA et Boeing au sujet de ce problème et a informé ses équipages de vol des mesures à prendre pour répondre à la défaillance électrique spécifique.