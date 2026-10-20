La FAA certifie le Boeing 737 MAX 10, ouvrant ainsi la voie aux livraisons

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(Ajoute des détails supplémentaires et des informations contextuelles dans les paragraphes 3 à 12)

* Les livraisons débuteront dans les prochains mois, selon le directeur général de Boeing Commercial Airplanes

* Les commandes du MAX 10 dépassent les 1 550 appareils et représentent 31% du carnet de commandes du 737, selon l'IBA

* La certification du Boeing MAX 10 a pris plusieurs années de retard

par Dan Catchpole et David Shepardson

La Federal Aviation Administration (FAA) a accordé mardi son autorisation définitive au 737 MAX 10 de Boeing BA.N , dont la certification avait été longtemps retardée, ouvrant ainsi la voie au constructeur aéronautique américain pour commencer à livrer la plus grande version de son avion le plus vendu.

Boeing a déclaré que le MAX 10 serait un moteur majeur de sa trésorerie dans le cadre de son redressement financier en cours, après des années de crises et de controverses qui ont ralenti le calendrier de développement du MAX 10. À ce jour, les compagnies aériennes ont commandé plus de 1 550 MAX 10, et ce modèle représente 31% du carnet de commandes en cours de Boeing pour la gamme 737, selon IBA, un cabinet de conseil spécialisé dans l’analyse du secteur aéronautique.

Le ministre des Transports, Sean Duffy, doit se rendre mardi dans une usine Boeing à Everett, dans l’État de Washington, pour vanter la certification délivrée par la FAA. En juillet, Boeing a inauguré une nouvelle chaîne de production sur le site d’Everett afin d’augmenter la production du 737, qu’il assemble également à Renton, non loin de là. Avant ces retards, Boeing avait initialement prévu de commencer à livrer le MAX 10 en 2020.

Stephanie Pope, présidente-directrice générale de Boeing Commercial Airplanes, a déclaré que les livraisons commenceraient dans les mois à venir, ajoutant que le MAX 10 “offre une plus grande capacité, une plus grande autonomie et le meilleur rapport coût-siège de sa catégorie”.

Le plus grand modèle, le MAX 10, peut accueillir jusqu’à 230 passagers, contre 195 pour le MAX 9 et 160 pour le MAX 7.

Toutefois, ces retards ont permis à l’A321neo d’ AIR.PA , produit par le concurrent européen Airbus, de s’assurer une part plus importante du marché des gros avions monocouloirs.

Cet avion plus grand et de plus grande capacité est essentiel aux plans de croissance de plusieurs compagnies aériennes. Parmi les principaux clients du MAX 10 figurent United Airlines UAL.O , Alaska Airlines ALK.N , Ryanair

RYA.I , Delta Air Lines DAL.N et American Airlines AAL.O .

Le constructeur aéronautique a déjà construit quelques MAX 10 en attente de livraison.

Boeing est soumis à un processus de certification plus strict depuis les deux accidents mortels du MAX 8 survenus en 2018 et 2019, qui ont coûté la vie à 346 personnes, ainsi qu’à un examen minutieux de ses systèmes de production et de qualité après l’explosion en vol, en janvier 2024, d’un panneau de cabine sur un MAX 9 d’Alaska Airlines pratiquement neuf.

En août, la FAA a approuvé le 737 MAX 7, plus petit, à l’issue d’un examen qui a duré plus de huit ans.

L’autorité de régulation a exigé que le MAX 10 intègre des améliorations significatives, notamment des mises à jour du système de commande de vol avec un capteur d’angle d’attaque amélioré. Celles-ci seront appliquées à la flotte existante dans les années à venir.

Un problème lié au système antigivrage des moteurs du 737 MAX, apparu en 2023, a encore retardé la certification des MAX 7 et 10.

Boeing a révélé fin septembre un autre dysfonctionnement lié à la dernière mise à jour du logiciel de navigation du 737 MAX, qui risquait de retarder encore la certification. Cependant, la FAA a estimé que cela ne posait pas de problème de sécurité et n’a pas exigé de Boeing qu’il corrige le problème comme condition à la certification de l’avion.

Boeing travaille toujours à la certification du 777-9, son plus gros avion de ligne en production, qui accuse un retard de six ans sur le calendrier prévu. La société a déclaré qu’elle prévoyait d’achever la certification et de commencer les livraisons en 2027.