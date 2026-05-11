La FAA approuve le protocole de Boeing visant à remettre en service les avions MD-11 aux États-Unis après un accident mortel

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L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé lundi avoir approuvé le protocole de Boeing visant à remettre en service en toute sécurité les avions MD-11 aux États-Unis , après avoir interdit ces vols en décembre à la suite d'un accident mortel survenu en novembre impliquant un avion-cargo d'UPS UPS.N dans le Kentucky , qui avait coûté la vie à 15 personnes.

UPS a choisi de retirer sa flotte de MD-11 après cet accident mortel, mais FedEx FDX.N a déclaré qu'elle prévoyait de reprendre l'exploitation de sa flotte de 28 MD-11 plus tard ce mois-ci, une fois que ceux-ci seront conformes aux exigences de maintenance de Boeing.