Roche obtient le marquage CE pour un test de détection de la maladie d'Alzheimer

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le géant pharmaceutiques suisse Roche a obtenu le marquage de conformité européenne CE pour un test de détection de la maladie d'Alzheimer, une maladie souvent longue à diagnostiquer, a-t-il annoncé mardi.

Appelé Elecsys pTau217, ce test développé avec le laboratoire américain Eli Lilly est conçu pour mesurer la protéine phosphorylée tau-217, un indicateur de pathologie amyloïdes, et un des marqueurs de la maladie, indique-t-il dans un communiqué.

Il s'agit d'un test sanguin qui est moins invasif que l'analyse du liquide céphalo-rachidien et plus facile à déployer parmi les tests de routine chez les médecins.

Ce test à l'aide d'un simple prélèvement sanguin marque "une étape significative" dans la détection de la maladie, a déclaré Matt Sause, le directeur de la division Diagnostics de Roche, cité dans le communiqué.

La maladie d'Alzheimer est la forme la plus commune de démence mais il faut en moyenne 3 ans et demi avant que la maladie ne soit diagnostiquée, insiste Roche.

Le chemin est "long et difficile jusqu'au diagnostic", souligne M. Sause, qui explique que ce test doit contribuer à détecter plus tôt la maladie, ce qui est "critique pour une intervention en temps opportun".

Numéro un mondial de l'oncologie, Roche s'appuie aussi sur une importante division spécialisée dans les outils de diagnostics. Elle représentait 22,5% de son chiffre d'affaires.

Le groupe suisse tient mardi à Londres une conférence pour les investisseurs sur ses activités dans les diagnostics, durant laquelle il fournira davantage de détails sur ce test pour la maladie d'Alzheimer.