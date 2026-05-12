Munich Re porté au premier trimestre par l'accalmie des sinistres

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Le premier réassureur mondial Munich Re a nettement augmenté son bénéfice net au premier trimestre, porté par une forte baisse des remboursements liés aux grands sinistres, même si le conflit en Iran a entraîné des indemnisations.

Le groupe a annoncé mardi avoir dégagé un bénéfice net de 1,7 milliard d'euros entre janvier et mars, en hausse d'environ 57% sur un an et conforme aux attentes des analystes sondés par Factset.

Le résultat opérationnel a bondi à 2,23 milliards d'euros, tiré par la réassurance dommages et accidents, où le ratio combiné, indicateur clé de rentabilité qui rapporte les remboursements aux primes encaissées, s'est nettement amélioré à 66,8%, contre 83,9% un an plus tôt.

Les charges liées aux grands sinistres sont tombées à 130 millions d'euros, contre plus d'un milliard d’euros au premier trimestre 2025, marqué par les feux de forêt de Los Angeles.

Le groupe a toutefois indiqué avoir subi environ 90 millions d’euros de sinistres liés à la guerre en Iran qui sévit depuis fin février, dont 30 millions pour la réassurance dommages et 60 millions pour ses activités liées aux risques complexes (global specialty insurance).

Au terme du premier trimestre, Munich Re est "en bonne voie" pour atteindre son objectif de bénéfice annuel de 6,3 milliards d'euros, contre 6,1 milliards d'euros l'an dernier, a résumé le directeur financier Andrew Buchanan, cité dans un communiqué.

Comme l'ensemble du secteur de la réassurance, Munich Re a par ailleurs dû accepter une nouvelle baisse des prix lors des renouvellements de contrats au 1er avril.

Ajustés de l'inflation et des risques, les tarifs ont reculé de 3,1%.

Le groupe a en conséquence réduit volontairement son volume d'affaires de 18,5%, estimant que certaines activités ne répondaient plus à ses exigences de rentabilité.

Andrew Buchanan a toutefois souligné que les niveaux de prix restaient "globalement bons" et devraient être "largement maintenus" lors des prochains renouvellements de juillet.